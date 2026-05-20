김구라 “주식 너무 오르니 불안해…못 먹은 사람들은 짜증날 것”

방송인 김구라가 최근 자신의 주식 투자 성과를 언급했다.

최근 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘반도체 대신 이마트 샀더니 카트 끌게 생겼습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

유튜브 채널 ‘그리구라’

영상에서 김구라는 시청자들의 부동산·재테크 고민을 상담하며 자신의 투자 경험도 자연스럽게 털어놨다. 그는 “요즘 주식 시장을 보면 이런 느낌이 든다. 나도 내가 산 주식들이 많이 올랐다. 사람이 주식이 많이 오르니까 괜히 들뜨더라”라고 말했다. 이어 “한편으로는 너무 많이 오르니까 약간 불안한 마음도 있다”고 덧붙였다.

김구라는 최근 아들인 래퍼 그리(김동현)와 나눈 대화도 공개했다. 앞서 그리는 MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에 출연해 아버지에게 “왜 강남에 집을 안 샀냐”고 질문한 바 있다. 이에 김구라는 휴대전화로 자신의 실제 주식 계좌 수익률을 직접 보여주며 “나는 사실 주식 쪽으로 괜찮다. 보면 깜짝 놀랄 것”이라고 답해 화제를 모았다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

김구라는 “지금은 그때보다 더 올랐다”고 자신감을 드러내는 한편, “나는 수익률이 좋으니 기쁘지만, 장이 이렇게 좋은데도 (수익을) 못 먹 사람들은 얼마나 짜증이 나겠나 싶다”며 투자자들의 심리에도 공감했다.

김구라는 과거 방송과 웹예능 등을 통해 삼성전자 주식을 평균 단가 약 4만5000원에 매입해 장기 보유 중이라고 여러 차례 밝힌 바 있다. 당시 삼성전자 종가는 약 5만9200원 수준이었다. 그는 최근 반도체주 상승 흐름과 맞물려 상당한 평가 수익을 거두고 있는 것으로 알려졌다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

또한 김구라는 과거 금 투자로도 수익을 냈다고 언급했다. 이에 지난해 말 열린 국정감사에서 박대출 국민의힘 의원이 그의 사례를 언급하며 “중앙은행이 적극적으로 금 시장에 대응했다면 외환보유고가 더 높아지지 않았을까 하는 아쉬움이 있다”고 발언하기도 했다.