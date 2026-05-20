‘결혼하고 싶지만 두렵다’ 블라인드 직장인 속내 보니 2년 새 관심 3배 폭발

한미연 블라인드 게시글 11만 건 분석 결과 2025년 부정적 감정 53.6%로 절반 넘어

결혼에 대한 관심은 높아졌지만 경제적 부담과 인간관계의 어려움 속에서 청년들의 고민과 두려움이 깊어지고 있다. 게티이미지뱅크

온라인 커뮤니티에서 결혼에 대한 관심을 나타내는 직장인이 늘고 있지만 근심 걱정도 함께 커지고 있다는 분석이 나왔다.

20일 인구 전문 싱크탱크 한반도미래인구연구원(한미연)이 부부의 날을 앞두고 2018년부터 2025년까지 온라인 직장인 커뮤니티 블라인드에 게시된 글을 분석한 결과를 5월 20일 발표했다. 한미연에 따르면 8년간 게시된 생애주기 관련 글은 11만1566건이었으며 이 가운데 결혼 관련 게시글은 2만2095건으로 집계됐다.

최근 수년간 결혼 관련 게시글은 가파르게 늘었다. 2023년 3073건이던 결혼 관련 글은 2024년 4267건을 기록했고 2025년에는 9201건으로 증가해 2년 사이 3배 가까이 급증했다.

◆ 관심 늘었지만 두려움과 슬픔 깊어지는 청년들

직장인들 사이에서 결혼에 대한 관심 자체가 높아지고 있다는 신호로 읽힌다고 한미연은 분석했다. 하지만 같은 기간 부정적인 감정을 담은 글의 비중도 2023년 46.3%에서 2024년 49.9%로 늘었고 2025년에는 53.6%로 함께 높아졌다. 결혼을 행복하게 이야기한 글은 9.3%로 10건 중 1건이 채 되지 않았다.

결혼을 주제로 가장 많이 표출된 감정은 두려움이었다. 특히 최근 3년 사이 슬픔 감정의 비율이 2023년 9.5%에서 2024년 13.6%로 늘어난 데 이어 2025년에는 16.1%로 높아지는 추세를 보였다.

◆ 돈 문제 여전한데 관계 맺기 자체도 새로운 고민

경제적 부담은 여전히 결혼 이야기에서 가장 큰 비중을 차지하고 있었다. 8년 치 전체 게시글의 절반 이상인 53.6%가 직장이나 연봉 혹은 대출과 주거 같은 돈 문제를 다루고 있었다. 반면 소개팅이나 연애 또는 이상형 등 관계에 관한 이야기는 27% 수준이었다.

다만 세부적으로 보면 소개팅이나 매칭앱 활용이 9.7%를 차지했고 이성 관계나 연애 현황이 9.4%였으며 이상형이나 배우자 조건이 7.8%를 나타내는 등 관계와 심리를 다루는 이야기의 비중은 이전보다 높아졌다. 경제적 조건 못지않게 마음에 맞는 상대를 만나고 관계를 이어가는 것 자체가 결혼을 앞둔 직장인들의 새로운 고민이 된 셈이라고 한미연은 설명했다.

◆ 주거 자금 지원과 만남 기회 넓히는 정책 병행해야

연구 책임자인 유혜정 한미연 인구연구센터장은 “혼인 건수 반등에 안도하기보다 청년들의 속마음을 읽어야 할 때”라고 짚었다. 유 센터장은 “경제적 어려움은 여전한 데다 이제는 관계를 맺는 것 자체의 어려움이 더해지고 있는 상황”이라고 분석했다.

이에 따라 유 센터장은 “주거나 자금 지원 같은 구조적 접근과 함께 만남의 기회를 넓히고 관계 형성을 실질적으로 지원하는 정책적 접근이 필요하다”고 제언했다.