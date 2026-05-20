무신사, '박종철 열사 고문 연상' 광고 논란 재차 사과

"민주주의 가치 훼손한 잘못"…지난 2019년 민주항쟁 모욕 광고로 질타

지난 2019년 고(故) 박종철 열사와 6월 민주항쟁을 연상시키는 문구를 광고에 사용해 논란이 됐던 온라인 패션 플랫폼 무신사가 20일 재차 사과했다.



무신사는 이날 보도참고자료에서 "최근 한 기업의 역사 비하 논란을 지켜보던 중, 7년 전 무신사의 잘못이 다시 거론되고 있음을 인지했다"고 밝혔다.

이재명 대통령은 20일 엑스에 무신사의 해당 광고 문구를 겨냥해 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있나"고 비판했다. 이재명 대통령 X 캡처

무신사는 "2019년 7월 고 박종철 민주열사 고문치사 사건을 연상케 하는 문구를 인용해 소셜미디어(SNS) 마케팅에 활용함으로써, 대한민국 민주화를 위해 희생하신 열사님의 뜻과 민주주의의 가치를 훼손하는 결코 있어서는 안 될 큰 잘못을 저질렀다"며 "당시 사건 발생 직후 무신사 대표를 포함한 경영진은 박종철기념사업회를 직접 찾아 진심으로 사죄드리며 용서를 구했다"고 설명했다.



이어 "7년의 시간이 지난 지금까지도 당시 내부 프로세스의 부재와 경솔한 판단이 남긴 상처가 결코 가볍지 않다는 사실을 깊이 새기고 있다"며 "다시 한번 박종철 열사님과 유가족 여러분, 박종철기념사업회를 비롯한 모든 관계자분들, 그리고 무신사에 실망하셨을 모든 분께 진심으로 사죄드린다"고 말했다.



그러면서 ▲ 박종철 열사 유가족 여러분에 대한 사죄 ▲ 전 임직원 대상 역사 교육 및 콘텐츠 검수 프로세스 강화 ▲ 고객을 대상으로 세 차례 공식 사과 및 내부 경각심 강화 등의 조치를 시행해 왔다고 강조했다.

2019년 7월 무신사 SNS에 게시된 광고 논란과 관련한 사과문. 무신사 SNS 캡처

무신사는 "다시 한번 박종철 열사님과 유가족 여러분, 그리고 상처받으신 모든 분께 진심으로 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.



지난 2019년 당시 무신사는 '속건성 양말' 광고에 '책상을 탁 쳤더니 억하고 말라서'라는 문구를 사용했다.



앞서 이재명 대통령은 이날 엑스에 무신사의 해당 광고 문구를 겨냥해 "박종철 열사의 고문치사 사건, 그로 인해 시작된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고"라며 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있나"고 비판했다.

<연합>