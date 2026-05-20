메뉴보기메뉴 보기 검색

황정음 "위약금 다 물어드렸다" 횡령 집유 후 활동 재개

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
구글 네이버 유튜브

횡령 사건으로 공백기를 보낸 배우 황정음이 활동 재개에 나섰다.

 

황정음은 19일 유튜브 채널을 개설하고 '오랜만에 인사드려요. 1년 만에 전하는 그동안의 이야기'라는 제목의 영상을 공개했다.

 

영상에서 황정음은 "많은 분들이 아시는 큰 일이 있어서 그것을 수습하느라 정신없이 지냈다. 1년이 한 달처럼 흘러갔다"고 말했다.

 

그는 광고 위약금 문제에 대해 "위약금은 다 물어드렸다"고 밝혔다. 이어 "돈을 물어드린다고 제 잘못이 해결되는 게 아니니까 너무 죄송하다. 제 행동의 결과로 제작진과 광고주, 팬분들께 피해를 드려 속상함은 이루 말할 수 없다"고 했다.

 

공백기 동안의 불안감도 털어놨다. 황정음은 "내가 할 줄 아는 게 연기밖에 없는데 앞으로 또 연기를 할 수 있을까, 복귀를 못 할 수도 있겠다는 생각을 했다"며 "뭐 하고 살지, 뭐 해서 돈 벌지 하는 막연한 두려움이 있었다"고 말했다.

 

유튜브를 시작한 이유도 밝혔다. 황정음은 "저를 또 찾아주시는 것에 감사했다"며 "나를 찾아주실 때 해야겠다는 생각에 결정을 하게 됐다"고 했다. 이어 "이왕 하는 거 대한민국 최고의 유튜버가 돼야겠다"고 말했다.

 

두 아들에 대해서는 "우리 아기들을 보면 너무 예뻤다"며 "아이들 때문에 버틸 수 있었던 것 같다. 엄마니까 살아가야 하니까"라고 했다.

 

대중의 시선도 언급했다. 황정음은 "왜 나와, 보기 싫어하실 분들도 당연히 있을 것"이라며 "그건 당연하다고 생각하고 다 받아들이겠다. 제가 잘못을 용서 구해야 한다"고 말했다.

 

이어 "결혼도 실패하고 이번에 돈 버는 것도 실패하고 다 실패했다. 진짜 열심히 살았는데"라며 "내가 겪은 걸 겪지 말라고 알려주고 싶다. 나처럼 힘들게 가지 말고 편안하게 가라"고 덧붙였다.

 

황정음은 2022년부터 약 1년간 자신이 지분 100%를 보유한 가족 법인 훈민정음엔터테인먼트 자금 43억4000여만원을 가지급금 명목으로 인출한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이 중 약 42억원은 가상화폐 투자에, 나머지는 재산세·지방세 카드 결제 등에 사용된 것으로 전해졌다.

 

그는 지난해 9월 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았고, 같은 해 10월 형이 확정됐다.

 

황정음은 2016년 프로골퍼 겸 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀으나 2024년 이혼했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기