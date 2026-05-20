애프터글로우, 이너뷰티 신제품 ‘플로우 트리플 코어 그레이프’ 출시

웰니스 이너뷰티 브랜드 애프터글로우가 ‘플로우 트리플 코어 그레이프(FLOW Triple Core Grape)’를 출시했다.

이번에 선보인 신제품은 모노글루코실 헤스페리딘(Monoglucosyl Hesperidin) 원료를 적용한 이너뷰티 제품이다. 일본 여행 시 드럭스토어 구매 품목으로 알려진 이른바 ‘무쿠미 드링크’ 트렌드를 애프터글로우의 제품 콘셉트에 반영한 것이 특징이다.

특히 핵심 원료인 모노글루코실 헤스페리딘은 회사 측이 한국 최초 사용 원료라고 설명한 성분으로, 일본 원료사 토요슈가(Toyo Sugar)의 원료를 사용했다. 회사 측은 해당 원료가 기존 헤스페리딘 대비 수용성과 안정성을 높인 것이 특징이라고 설명했다. 제품 제조는 건강기능식품 및 이너뷰티 제품 생산 경험을 보유한 코스메틱바이오를 통해 진행됐다.

애프터글로우 관계자는 “단순히 다이어트 중심의 접근이 아니라, 바쁜 일상 속에서 컨디션과 밸런스 관리를 고려한 이너뷰티 루틴을 제안하고자 했다”며 “맛과 섭취 편의성, 고객의 라이프스타일을 고려해 기획한 제품”이라고 말했다.

이어 “기능 중심 제품을 넘어 일상에서 활용할 수 있는 라이프스타일형 웰니스 브랜드로 자리 잡는 것이 목표”라고 덧붙였다.