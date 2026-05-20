전재수, 산업대전환 위한 지·산·학 협치 인재 양성 공약 [6·3의 선택]

전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 20일 부산의 미래산업 성장과 산업경쟁력 향상을 위한 인재양성 공약을 발표했다.

전 후보는 “해양수도 청년뉴딜 차원에서 부산시의 청년인턴 고용후 기업파견 등을 통해 실무경력 1년을 보장하는 첫 경력 보장제를 도입하고, 지역 대학이 운영하는 산업체 협약 계약학과를 통해 청년의 지역 정착을 돕고, 일터와 배움터를 동시에 제공하는 ‘일·학습·경력 일체형’ 지·산·학 협치 모범을 선보이겠다”고 밝혔다.

전재수 민주당 부산시장 후보가 20일 부산의 미래산업 성장과 산업경쟁력 향상을 위한 인재양성 공약을 발표했다. 전재수 후보 캠프 제공

전 후보는 “부산시의 고등교육 정책이 산학협력에 대한 준비 부족과 불통 행정 등으로 인해 교육부로 부터 최근 ‘전국 꼴찌’ 수준의 평가를 받았다”며 “지역산업 대전환에 대한 부산시의 전략부재는 중앙정부를 설득할 수 있는 기획력 한계와 다양한 대학들을 묶어낼 수 있는 조정력 빈곤으로 이어졌다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “대학을 하청업체가 아니라 진정한 파트너로 삼고, 소통과 협치의 시정을 실천해 대학교육은 물론 지역경제를 뒷받침할 산업생태계를 조성할 것”이라고 강조했다.

전 후보는 부산시의 일방적인 행정을 문제삼았다. 부산시가 대학을 지역 발전의 동등한 파트너가 아니라 ‘하청업체’ 취급을 하며 소통 없이 정책 수용만을 강요했다는 것이다.

그는 “부산시가 10여 차례의 설명회를 열었다고 주장하지만, 대학의 의견이 계획서에 실질적으로 반영되지 않는 형식적인 통보에 불과했다”고 꼬집었다. 이어 “부산시가 정주 취업률 15% 향상을 목표로 삼았지만, 정작 졸업생이 양질의 일자리를 얻을 수 있는 취업경로 설계는 전무했다”며 “대형 국책 사업을 다뤄본 경험이 부족한 부서에 수천억원 규모의 사업을 맡긴 결과, 준비 부족에 따른 내부 혼선만 가중시켰다”고 주장했다.

전 후보는 “이번 사태를 반면교사로 삼아 부산 고등교육의 대전환을 시작해야 한다”며 “부산의 지리적 특성과 인프라를 활용한 구체적인 인재 양성 체계를 진정을 담아 재설계해야 한다”고 강조했다.