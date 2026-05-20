‘한우 채끝과 명품 와인의 만남’…대구 메리어트, 첫 ‘7코스 갈라 디너’ 연다

대구 메리어트 호텔은 이달 30일 호텔 내 라운지&바에서 첫 코스 다이닝 프로그램인 ‘갈라 디너 위드 와인 페어링’을 운영한다고 20일 밝혔다. 이 프로그램은 기존 단품 메뉴와 음료 중심 운영에서 벗어나 7개 코스 형식의 고품격 디너를 진행하는 것이 특징이다.

‘갈라 디너 위드 와인 페어링’ 코스 메뉴. 대구 메리어트 호텔 제공

제공하는 7개 메뉴는 그뤼에르 감자 치즈볼, 한우 뭉티기 타르트, 성게알 에스푸마로 구성된 아뮤즈 부쉬로 시작된다. 이어 랍스터 테일과 캐비어 애피타이저, 트러플 머쉬룸 스프, 연어와 보리 리조또, 한우 채끝 스테이크가 차례로 제공된다. 디저트로는 코코넛 파블로바와 망고 셔벳이 나오며, 쁘띠 푸르와 커피 또는 차로 코스가 마무리된다.

호텔 총주방장은 “라운지&바가 가진 특유의 공간 분위기에 어울리도록 코스의 흐름과 균형을 깊이 고려해 메뉴를 구성했다”며 “한우와 해산물, 트러플과 캐비어 등 다채로운 식감과 맛이 한 코스 안에서 자연스럽게 연결되도록 설계했다”고 설명했다.

음식의 풍미를 돋우는 와인 페어링은 호텔 소믈리에가 코스 흐름에 맞춰 정교하게 구성했다. 프랑스 샹파뉴 지역의 ‘뵈브 클리코 옐로우 라벨’, 미국 캘리포니아의 ‘캔달 잭슨 빈트너스 리저브 샤르도네’, 이탈리아 피에몬테의 ‘미켈레 끼아를로 바롤로’ 등 총 세 가지 명품 와인이 코스 진행에 따라 글라스로 차례로 제공할 예정이다.

호텔 소믈리에는 “샴페인은 캐비어와 성게알의 짠맛을 감싸 안고, 샤르도네는 리조또와 연어의 부드러운 질감을 살리며, 바롤로는 한우 채끝의 묵직한 무게감을 받쳐주도록 매칭했다”고 말했다.