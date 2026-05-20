정청래 "與후보 스타벅스 출입 자제…5·18 조롱 처벌법 추진"

스타벅스코리아 5·18 '탱크 데이' 이벤트 비판"…가장 빠른 속도로 법안 낼 것"

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 20일 스타벅스코리아의 5·18 '탱크 데이' 이벤트 논란과 관련, "탱크로 시민들을 무자비하게 학살하고 진압하던 그 장면들을 어떻게 커피 마케팅용으로 사용할 수 있을까"라고 비판했다.

더불어민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 대표가 20일 경기 여주시 민주당 박시선 여주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 위원장은 이날 경기도 박시선 여주시장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 "5·18 때만 되면 국민들이 정신적인 스트레스와 트라우마를 갖고 있지 않으냐"라며 이같이 말했다.



그는 "독일 같은 경우 홀로코스트를 미화·옹호하면 엄중한 처벌을 받는다"며 "독일처럼 5·18이나 다른 민주화 운동에 대해서 조롱하거나 폄훼하는 것에 대해서는 더 강력한 처벌을 할 수 있는 법을 만들어야겠다고 생각하고 추진하도록 하겠다"고 말했다.



이어 "민주당 선거운동을 하시는 분들이나 후보자들은 스타벅스에 출입하는 것 자체가 국민들에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다"며 "스타벅스 출입은 자제해주시는 것이 국민 정서에 맞지 않을까 하고 개인적으로 생각한다"고 강조했다.



정 위원장은 이날 오후 국회에서 연 동물복지 공약 발표회에서도 "(처벌법을) 바로 준비해서 입법화하면 좋겠다"며 "법 개정안을 준비해주시기를 바란다"고 당 정책위원회에 주문했다.



이어 "공식 선거운동 중이라도 가장 빠른 속도로 개정법을 내야겠다"며 6·3 지방선거 전 발의 가능성을 시사했다.



앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 프로모션 이벤트를 하는 과정에서 '탱크 데이', '책상에 탁'이라는 문구를 사용했다.



이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 해당 표현들이 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 비판이 나왔다.

<연합>