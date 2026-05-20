“7년 전 과오 잊지 않아…엄중한 교훈” 무신사, 박종철 열사 희화화 논란 재차 사과

무신사, 2019년 민주화운동 희화화 논란 재차 사죄

“결코 있어서는 안 될 큰 잘못 저질러”

지난 2019년 고(故) 박종철 열사와 6월 민주항쟁을 연상시키는 문구를 광고에 사용해 논란이 됐던 무신사가 7년 만에 다시 공식 사과문을 내고 재차 고개를 숙였다.

무신사 웹페이지 갈무리

무신사는 20일 공식 입장문을 통해 “7년 전 무신사의 큰 잘못에 대해 다시 한 번 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

무신사는 “2019년 7월 고 박종철 민주열사 고문치사 사건을 연상케 하는 문구를 인용해 소셜미디어(SNS) 마케팅에 활용함으로써, 대한민국 민주화를 위해 희생하신 열사님의 뜻과 민주주의의 가치를 훼손하는 결코 있어서는 안 될 큰 잘못을 저질렀다”며 “당시 사건 발생 직후 무신사 대표를 포함한 경영진은 박종철기념사업회를 직접 찾아 진심으로 사죄드리며 용서를 구했다”고 설명했다.

이어 “7년의 시간이 지난 지금도 당시 내부 프로세스의 부재와 경솔한 판단이 남긴 상처가 결코 가볍지 않다는 사실을 깊이 새기고 있다”며 “다시 한번 박종철 열사님과 유가족 여러분, (사)박종철기념사업회를 비롯한 모든 관계자분들, 그리고 무신사에 실망하셨을 모든 분께 진심으로 사죄드린다”고 했다.

그러면서 △박종철 열사 유가족 여러분에 대한 사죄 △전 임직원 대상 역사 교육 및 콘텐츠 검수 프로세스 강화 △고객을 대상으로 세 차례 공식 사과 및 내부 경각심 강화 등의 조치를 시행해 왔다고 강조했다.

무신사는 “당시 무신사는 임직원의 윤리 의식과 사회적 감수성에 대한 개선이 필요하다고 판단해 전 직원을 대상으로 최태성 강사님을 초빙하여 역사 교육을 진행했다”며 “마케팅 콘텐츠 및 홍보물 제작 과정 전반에서 역사적·사회적 맥락을 더욱 엄격히 검토할 수 있도록 다중 검수 체계를 도입했다”고 설명했다.

또 “뼈아픈 과오는 무신사가 결코 잊어서는 안 될 엄중한 교훈으로 남아있다”며 “당시의 반성과 다짐이 퇴색되지 않도록 앞으로도 올바른 역사 인식과 책임 있는 자세로 고객 여러분을 마주하겠다”고 덧붙였다.

이재명 대통령이 자신의 SNS를 통해 무신사 광고를 비판했다. 대통령 공식 엑스 캡처

무신사는 2019년 당시 ‘속건성 양말’ 광고에 ‘책상을 탁 쳤더니 억하고 말라서’라는 문구를 사용했다. 이후 온라인을 중심으로 민주화운동 희생자를 희화화했다는 비판이 확산했고, 무신사는 게시물 삭제와 함께 세 차례 공식 사과문을 발표했다.

앞서 이재명 대통령은 이날 엑스에 무신사의 해당 광고 문구를 겨냥해 “박종철 열사의 고문치사 사건, 그로 인해 시작된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라며 “돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있나”라고 비판했다.