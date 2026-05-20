"목표는 엔비디아 생태계 구축"…젠슨 황, 135조원 뿌려

AI 전반 지배력 강화…145개사에 투입

영업현금흐름 대비 40%…스타트업 '큰손' 알파벳의 7배

엔비디아가 인공지능(AI) 산업 전반에 대한 장악력을 강화하기 위해 전례 없는 규모의 자금을 쏟아붓고 있다.



엔비디아가 지난 16개월간 투자와 파트너십 계약에 900억달러(약 136조원)를 투입했다고 파이낸셜타임스(FT)가 19일(현지시간) 보도했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 로이터연합뉴스

FT는 회사 공시와 시장조사업체 피치북 자료를 분석한 결과 엔비디아가 지난 1월 25일까지 1년간 투자와 파트너십에 약 470억달러(약 71조원)를 투입한 것으로 파악됐다고 보도했다. 이후 4개월간 추가로 430억달러(약 65조원)를 투자 대상으로 확정했다.



상대 기업은 145개를 넘는다. AI 모델 개발사, 클라우드 사업자, AI 인프라 업체 등 AI 생태계 전반을 망라한다.



이러한 딜 집행액은 최근 회계연도 영업 현금흐름의 약 40%에 달한다. 전통적으로 빅테크 가운데 스타트업에 대한 투자 규모가 가장 큰 알파벳의 현금흐름 대비 딜 비중(6%)을 크게 웃돈다.



젠슨 황 최고경영자(CEO)는 기초 AI 개발사 지원을 최우선 과제로 꼽으며 "필요한 만큼 최대한, 가능한 한 최소한으로" 지원하는 것이 "필수적"이라고 강조해왔다.



실리콘밸리의 한 벤처캐피털리스트는 "엔비디아 생태계 위에서 개발한다면 젠슨에게서 투자받을 수 있다는 것을 창업자들이 배우기 시작했다"고 말했다.



투자 전략의 핵심은 자사 독점 인터커넥트 기술 'NV링크'와의 호환성을 조건으로 한 파트너십이다.



반도체 설계 스타트업 시파이브(SiFive)는 자사 칩을 NV링크와 호환하기로 한 뒤 엔비디아의 투자를 받았고, 아마존의 '트레이니엄' AI 가속기를 설계한 칩 업체 마벨(Marvell)도 지난 3월 20억달러(약 3조원) 투자와 함께 유사한 협약을 체결했다.



엔비디아는 투자 기업들에 자사 오픈소스 AI 모델 '네모트론(Nemotron)' 사용도 독려하고 있다.



황 CEO는 네모트론이 엔비디아의 가장 강력한 경쟁 우위인 독점 소프트웨어 플랫폼 쿠다(CUDA)의 성공을 재현하기를 기대하고 있다.



빅테크 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영 업체)들이 엔비디아의 최대 고객이자 AI 칩 경쟁자로 부상하면서 엔비디아는 신흥 AI 클라우드 업체 육성에도 공을 들이고 있다.



황 CEO 스스로 엔비디아의 지원 없이는 "존재하지 않았을 것"이라고 말한 클라우드 업체 코어위브(CoreWeave)가 대표적이다.



이달 초에는 클라우드 업체 아이렌(Iren)과 5년간 34억달러(약 5조1천억원)에 GPU 용량을 임차하는 동시에 최대 21억달러(약 3조2천억원)를 지분 투자하는 계약을 맺었다. 고객·공급업체·잠재 주주의 세 역할을 동시에 수행하는 구조다.



지난해 최대 딜은 추론형 AI 칩 개발사 그록(Groq)과의 200억달러(약 30조원) 규모의 기술 라이선스·인재 영입 계약이었다.



엔비디아는 "투자에 독점 조건을 달지 않는다"며 "AI는 고객이 제품 성능을 보고 선택하는 고도의 경쟁 시장"이라고 밝혔다.



엔비디아의 역할 확대는 전 세계 경쟁 당국의 감시를 불러일으키고 있다.



엔비디아는 사업보고서에서 미국·유럽연합(EU)·영국 등 규제 당국이 기초 모델 개발사와의 투자·파트너십 계약 등에 대해 "폭넓은 정보 요청"을 해왔다고 공시했다.



지분 투자와 별개로 엔비디아는 부품 공급 및 제조 능력 확보를 위해 950억달러(약 143조원)를 추가 투입했다. 광학 부품업체 코히런트·루멘텀에 각각 20억달러, 광섬유 제조사 코닝 주식 매입권에 32억달러(약 4조8천억원)를 투자하는 등 공급망 장악도 병행하고 있다.



자산운용사 하딩 로브너의 포트폴리오 매니저인 문 수라나는 엔비디아의 자금 지원이 공급업체의 확장 계획을 지원하는 동시에 "용량이 계속 제한적인 환경에서 공급망 내 엔비디아의 영향력을 강화한다"고 분석했다.



이런 광폭 투자의 중심에는 황 CEO가 있다.



시파이브의 패트릭 리틀 CEO는 황 CEO가 AI 시장을 "5수에서 10수 앞"에서 어떻게 전개될지 꿰뚫어 보고 있다며 "엔비디아는 폰(pawn·체스의 최약체 말)을 한 칸 전진시키는 데 전혀 관심이 없다. 폰이 퀸(queen)이 되는 것을 원한다"고 전했다.

<연합>