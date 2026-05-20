법륜스님, 구걸하는 소녀 외면한 까닭… "주기 때문에 거지 돼"

법륜스님이 구걸하는 소녀를 외면한 까닭을 밝혔다. 유튜브 채널 'SBS' 영상 캡처

인도 콜카타에서 법륜스님이 구걸하는 소녀를 외면한 까닭을 밝혔다.

지난 19일 첫 방송 된 SBS 예능프로그램 ‘법륜로드 스님과 손님’에서는 법륜스님의 초대를 받은 노홍철, 이상윤, 이주빈, 이기택이 인도 콜카타를 찾았다.

이들은 법륜스님이 예약한 숙소로 이동하던 중 길거리에 노숙 중인 사람들이 많은 것을 보고 놀랐다. 도착한 숙소는 5성급 호텔이었지만 골목을 하나 사이에 두고 노숙인들과 호텔이 공존하는 모습이 이질감을 자아냈다.

다음날, 호텔 밖으로 나가 길거리 음식을 구경하던 이들은 우연히 구걸하는 소녀와 마주쳤다.

구걸하는 소녀를 어떻게 대해야 할 지 몰라 당황한 손님들. 유튜브 채널 'SBS' 영상 캡처

소녀는 스님과 출연진, 제작진을 향해 손을 내밀며 입으로 손을 가져가는 행동을 취했다. 이를 본 근처 상인들은 소녀를 제지했고, 법륜스님 또한 다가오지 말라는 손짓을 취했다.

버스에 올라 스님 옆에 앉은 이주빈은 “뭐라도 주고 싶었는데 스님이 제지하니까 안 오더라. 눈을 보는데 어떻게 해야 할지 모르겠더라. 울컥했다”며 복잡하고 심란한 마음을 전했다.

노홍철은 “꼬마가 와서 손을 내밀었는데 우리가 불편할까 봐 그런 건지 교육하는 건지 거기 계신 분이 ‘하지 마, 안 돼’ 그러더라”고 말했다.

쳐다보기 힘들지만, 자꾸 누군가가 주기 때문에 구걸을 하게 되는 소녀를 이야기하는 법륜스님. 유튜브 채널 'SBS' 영상 캡처

이에 대해 법륜스님은 “쳐다보기 힘들다. 나도 처음에 줬다가 안 줬다가 고민이 많았다”고 말했다. “그런데 인도 시골에 가면 아무리 가난해도 손 벌리는 아이들이 없다. 가난해서 거지가 되는 게 아니라, 주기 때문에 거지가 되는구나. 내가 자각했다”고 전했다.

이후 이주빈은 “그 친구는 달라고 하는 게 생존일 수도 있고, 습관일 수도 있고, 감정일 수도 있는데 내가 너무 불쌍하게만 봤던 것 같다. 감정을 이입해서. 자비, 동정도 결국 내 만족일 수 있고, 결국 주고 싶은 것도 내 욕심일 수 있겠다”라며 스스로 답을 찾아가는 모습을 보였다.

삶에서 꺠달음을 찾아가는 이주빈. 유튜브 채널 'SBS' 영상 캡처

이상윤은 “그 거리의 활력이 인상적이었다. 호텔과 대비되는 것도 있지만 사람들이 아무렇지 않게 살아가고 있었다”고 말했다.

노홍철은 “몇 시간만 있어 봐도 천 마디 말보다 훨씬 와 닿는 게 있다”고 공감하는 모습을 보였다.

법륜스님은 “여기는 빈부가 공존한다. 대립과 갈등으로 혼재된 게 아니라 어우러져 있다. 우리 젊은이들이 어떤 생각을 할까. 이런 것을 살피고 돌아보는 것 자체가 수행이 아닐까”라고 전했다.