비, 김태희 눈물 방송 해명…"등하원 시키고 있어"

가수 겸 배우 비가 아내 김태희의 눈물 방송에 대해 해명했다.

20일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 20일 공식 소셜미디어를 통해 '비룡과 찜 쪄 먹는 유두래곤의 특급 케미. 아내 태희의 유퀴즈 출연 후 오해받은 사연까지’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 비에게 앞서 출연했던 아내 김태희 편을 봤는지 물었다.

비는 "제가 침대에서 같이 안고 같이 보고 있었다"며 "본의 아니게 엔딩에 육아에 대한 스트레스를 얘기하시면서 입을 막고 눈물이 글썽일 때 컷이 됐다"고 했다.

비는 김태희의 눈물 방송 이후 주변에 원성 전화를 받았다고 털어놨다. 비는 "굉장히 수많은 사람한테 전화가 왔다. '너 집에서 (육아를) 안 도와주니'라고 하더라"라고 말했다.

비는 "요즘 숏폼에 눈물 글썽이는 영상이 뜨니까 '왜 안 도와주냐'고들 한다"며 "등원, 하원 다 제가 하고 있다"고 억울함을 드러냈다.

비는 "근데 사실 그건 맞다. 형님도 아시겠지만 아이가 저보다 엄마를 더 찾는다"라고 했다. 이에 유재석은 "아빠를 찾는 아이들도 있다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>