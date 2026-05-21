내 집 앞마당서 인천공항까지… 해남·완도서 바로 가는 공항버스 뚫린다

국토부 고속·시외버스 23개 노선 신설… 지방공항 연결망 확충해 지역 관광 활성화 유도

국토교통부가 전국 지역 주민들의 이동 편의와 공항 접근성을 높이기 위해 신설한 고속·시외버스 노선도. 이번 조치로 대중교통 취약 지역이었던 전남 해남과 완도 등을 포함해 총 23개 노선이 새롭게 운행을 시작한다. 제미나이를 이용해 생성한 AI인포그래픽

지방에서 인천공항을 비롯한 주요 공항과 인근 거점 도시로 이동하기가 한층 편리해질 전망이다. 전남 해남과 완도 등 그동안 대중교통 연계가 부족했던 지역에서도 환승 없이 공항까지 직행하는 버스 노선이 마련된다.

20일 국토교통부는 고속버스 11개와 시외버스 12개 등 총 23개 노선을 신설한다고 발표했다.

◆ 해남·완도서 인천공항 직행… 시외·고속 23개 노선 신설

새로 만들어지는 시외버스 노선 12개 중 8개는 공항을 오가는 노선으로 채워졌다. 구체적으로는 인천공항∼인천∼해남∼완도 노선과 화순∼장성∼인천공항, 인천공항∼영암∼해남, 부안∼서천∼인천공항 등이 포함됐다.

인천공항뿐 아니라 지방 공항을 잇는 노선도 대폭 늘어난다. 김해공항∼전주∼익산∼군산 노선과 청주공항∼청주북부∼김천∼구미∼동대구 노선, 전주∼완주혁신도시∼청주공항, 서산∼당진∼청주북부∼청주공항 노선 등이 운행을 시작할 예정이다.

국토교통부 관계자는 “이번 공항버스 노선 신설이 지난 2월 제11차 국가관광전략회의에서 논의된 지방공항과 관광 활성화 정책의 일환”이라고 설명했다. 공항 접근성을 높여 외국인 관광객의 지방 유치를 돕고 지역 주민의 해외여행 편의를 동시에 잡겠다는 구상이다.

일반 시외버스와 고속버스 노선도 확충된다. 시외버스는 서울경부터미널∼평창, 유성∼경주∼포항 노선 등이 신설된다. 고속버스는 서산∼전주, 청주∼당진, 청주∼보령, 평택∼창원 등 4개 노선이 새로 개설되며 나머지 7개 노선은 기존 운행 노선에서 정차지와 종점이 일부 변경된다.

◆ ‘독점 방지’ 운행 기한 11년 제한… 미운행 시 면허 취소 강력 제재

정부는 특정 버스 사업자가 노선을 독점하는 폐단을 막기 위해 제도적 안전장치를 마련했다. 이번에 신설되는 노선의 운영 기간은 노선버스 차령에 해당하는 11년으로 제한된다. 국토교통부는 향후 노선의 필요성과 운송 실적 등을 종합적으로 고려해 갱신 여부를 최종 결정할 방침이다.

시장 교란 행위에 대한 제재도 강화된다. 노선 인가를 받고도 1년 안에 운송을 개시하지 않으면 인가가 철회된다. 버스 회사가 무단으로 운행을 하지 않거나 임의로 휴업하는 경우에는 다른 사업자에게 운행 기회를 넘겨 승객 불편을 최소화하기로 했다.

정부는 무단 미운행이나 임의 경로 변경 등 면허 내역을 위반한 사업자에 대해 노선권을 폐지할 수 있도록 여객자동차 운수사업법 시행령 등을 개정할 계획이다. 그동안 일부 사업자가 노선만 선점한 뒤 수요가 적다는 이유로 운행을 기피하던 관행을 뿌리 뽑겠다는 취지다.

박재순 국토교통부 교통물류실장은 “앞으로도 국민들이 버스를 보다 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 지역에 필요한 노선을 확충하겠다”고 강조했다. 아울러 “버스의 공공성을 강화하기 위한 다양한 방안을 지속해서 추진하겠다”고 덧붙였다.