한국마사회, 자원순환 캠페인 ‘모아서 감탄해’ 진행…ESG 강화

임직원 142명 참여…불용품 기부로 자원순환 실천

전자제품·의류 기부…재활용·사회환원 병행

한국마사회(회장 우희종)가 환경의 날(6월 5일)을 앞두고 임직원 참여형 자원순환 캠페인을 진행하며 ESG 활동을 강화했다.

한국마사회(회장 우희종)는 지난 14~15일 이틀간 임직원 및 자회사 직원 142명이 참여한 자원순환 캠페인 ‘모아서 감탄해’를 실시했다고 20일 밝혔다. 한국마사회 제공.

한국마사회는 지난 14~15일 이틀간 임직원 및 자회사 직원 142명이 참여한 자원순환 캠페인 ‘모아서 감탄해’를 실시했다고 20일 밝혔다. 이번 캠페인은 가정 내 불용 물품을 기부해 자원 재사용과 환경보호를 실천하자는 취지다.

수거된 전자제품 172개(총 1319kg)는 환경부 산하 E-순환거버넌스를 통해 친환경적으로 재활용된다. 의류·잡화·도서 447점은 밀알복지재단 굿윌스토어에 전달돼 장애인 자립 지원 사업에 활용된다.

사내에서는 중고 물품을 임직원들이 직접 사고파는 플리마켓도 함께 열려, 단순 기부를 넘어 ‘순환경제 체험장’으로 확장됐다.

한국마사회(회장 우희종)는 지난 14~15일 이틀간 임직원 및 자회사 직원 142명이 참여한 자원순환 캠페인 ‘모아서 감탄해’를 실시했다고 20일 밝혔다. 한국마사회 제공.

한국마사회는 이달 중 탄소흡수 식물 케나프를 심는 ‘심어서 감탄해’, 친환경 교육 프로그램 ‘배워서 감탄해’를 순차적으로 이어갈 계획이다.

우희종 한국마사회장은 “임직원들이 환경과 이웃을 함께 생각하는 실천의 장이 됐다”면서 “구성원이 주도하는 ESG 활동을 통해 공기업의 사회적 책임을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.