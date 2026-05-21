삼성, 업계 첫 6K 게이밍모니터 출시

‘오디세이 G8’ 등 신제품 4종

글로벌시장 점유율 확대 기대

삼성전자가 6K 초고해상도를 지원하는 ‘오디세이 G8’ 등 2026년형 오디세이 게이밍 모니터 신제품 4종(사진)을 공개했다.



삼성전자는 20일 서울 중구 삼성전자 본관에서 ‘게이밍 모니터 신제품 미디어 브리핑’ 행사를 열고 게이밍 모니터 업계 최초로 6K 해상도를 지원하는 ‘오디세이 G8’을 공개했다. 6K 해상도는 가로 픽셀수 6000개 이상의 고해상도를 의미한다.



‘오디세이 G8’은 사용 환경에 따라 광활하고 선명한 화질이 필요할 때는 6K와 165㎐(헤르츠) 초고해상도 모드를 적용할 수 있으며, 빠른 반응 속도가 중요한 ‘1인칭 슈팅 게임(FPS)’을 할 때는 3K·330㎐ 초고주사율 모드로 전환할 수 있다.



이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “신제품은 6K를 포함한 초고해상도 기술과 OLED 혁신을 바탕으로 모니터 시장의 새로운 기준을 제시하는 제품”이라며 “오디세이를 중심으로 글로벌 모니터 시장에서 경쟁력을 높여나가겠다”고 말했다.