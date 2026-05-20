주요 시중은행들이 22일부터 국민참여형 국민성장펀드 선착순 판매를 시작한다. 국민참여성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 국민성장펀드에 일반 국민도 투자할 수 있도록 만들어진 상품이다. 22일부터 3주간 은행, 증권사 등 25곳에서 구매할 수 있다.
5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)은 각 영업점과 자체 앱을 통해 총 2200억원 한도로 가입 신청을 받는다. 은행별 한도는 KB국민은행 650억원, 신한·하나·우리은행 각 450억원, NH농협은행 200억원 등이다. 1인당 가입 한도는 연간 1억원, 5년간 2억원이며 가입 금액에 따라 최대 1800만원까지 소득공제 혜택을 받을 수 있다. 배당소득에 9.9% 분리 과세 혜택도 적용된다.
‘국민성장펀드’ 선착순 판매… 5대 시중은행 2200억 규모
22일부터 3주간 구매 가능
주요 시중은행들이 22일부터 국민참여형 국민성장펀드 선착순 판매를 시작한다. 국민참여성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 국민성장펀드에 일반 국민도 투자할 수 있도록 만들어진 상품이다. 22일부터 3주간 은행, 증권사 등 25곳에서 구매할 수 있다.
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