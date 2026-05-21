국토 모니터링 ‘쌍둥이 위성’ 시대 개막

국토위성 2호 발사… 궤도 안착

고정밀 3차원 정보 구축 가능

국토위성 1·2호가 동시에 운영되는 ‘쌍둥이 위성’ 시대가 열렸다. 앞으로 위성 영상 촬영 주기가 대폭 단축되고 고정밀 3차원 공간정보 구축이 가능해진다.

국토위성 1·2호 동시 활용한 입체 촬영. 국토부 제공

20일 국토교통부에 따르면, 국토위성 2호는 지난 3일 오후 4시 미국 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 ‘팔콘9’ 발사체로 발사됐다. 현재 지상 약 500㎞ 상공 궤도에 성공적으로 안착했다. 국토부와 우주항공청, 한국항공우주산업, 한국항공우주연구원이 공동 개발한 것으로, 초기 점검 단계를 거쳐 국토부가 운영하게 된다. 국토부는 현재 위성 정상 작동 여부를 점검하며 본격 운영을 준비 중이다. 첫 영상 촬영은 1∼2주 내로 예상된다.



국토위성 1·2기를 동시 운영하면 동일 지점 촬영 주기가 기존 4∼5일에서 2∼3일 수준으로 줄어들면서 토지·도시·녹지·해양 등 국토 변화를 더 빠르게 모니터링하게 된다. 국가 정책 수립과 공공 서비스 전반에서 위성영상 활용도가 높아질 것으로 기대된다.



3차원 공간정보 구축 역량도 강화될 전망이다. 국토위성 1·2호는 약 17분 간격으로 동일 궤도를 비행하는 쌍둥이 위성 구조다. 두 위성이 촬영한 영상을 합성하면 고정밀 입체영상 제작이 가능하다. 재난 대응 능력도 크게 향상된다. 현재 산불과 수해 등 재난 상황 발생 시 긴급 위성영상을 관계 기관에 제공해왔는데, 향후 긴급 촬영 주기가 기존 2일에서 1일로 단축될 수 있다.



국토위성이 촬영한 국토위성지도는 국토정보플랫폼에 제공된다. 국토부는 국토위성 3·4호 도입도 추진하고 있다.