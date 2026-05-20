건설협회·HUG 간담회…“보증 문턱 낮추고 공급 지원”

대한건설협회와 주택도시보증공사(HUG)가 건설업계 경영 애로와 주택공급 확대 지원 방안을 논의하기 위한 간담회를 열었다.

대한건설협회는 20일 서울 강남구 건설회관에서 HUG와 상생협력을 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 한승구 대한건설협회 회장과 최인호 HUG 사장을 비롯해 협회 시도회장, 주택 관련 건설사 대표 등이 참석했다.

한승구 대한건설협회 회장(앞줄 왼쪽 다섯번째) 회장이 20일 열린 상생협력 간담회에서 최인호 HUG 사장(앞줄 왼쪽 네번째)과 기념촬영을 하고 있다. 대한건설협회 제공

건설업계는 최근 지방 미분양 증가와 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 위축 등으로 어려움이 커지고 있다며 HUG에 제도 개선을 요청했다. 이들은 모기지보증 한도 상향, 지방 미분양 안심화 제도 개선, 공공지원 민간임대주택 분양전환 기준 조속 마련, PF 특별보증 한도 확대 등을 건의했다.

한승구 회장은 “중동 정세 불안과 내수 침체 등으로 건설업계 어려움이 가중되고 있다”며 “주택공급 기반이 흔들리지 않도록 보증료 할인과 PF 보증 특례 연장 등 HUG의 적극적인 지원이 필요하다”고 말했다.

최인호 HUG 사장은 “주택공급 확대를 위해 건설업계와 협력이 중요하다”며 “업계 의견을 반영해 보증 문턱은 낮추고 지원 실효성은 높이는 방향으로 제도를 개선해 나가겠다”고 밝혔다.