트럼프 떠나자… ‘반미 다극화 체제’ 밀착 강도 높이는 中·러

시진핑·푸틴 정상회담



푸틴 1박2일간 베이징 국빈 방문

美 중심 일극 체제 맞서 공동 대응

시 “협력 촉진” 푸틴 “친애하는 친구”

시베리아 가스관 프로젝트 추진 등

경제·에너지 협력 동맹 관계 과시

2차대전 다큐 영화 동시 방영도

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국을 찾아 20일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 후 나흘 만에 이루어진 이번 만남은 미국 중심의 일극 체제에 맞서 다극화 질서를 구축하려는 중·러 양국의 전략적 밀착을 한층 더 공고히 다지기 위한 것으로 분석된다.

손 잡은 中·러 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담에 앞서 악수를 나누며 기념 촬영을 하고 있다. 푸틴 대통령의 중국 방문은 이번이 25번째다. 스푸트니크 제공, AFP연합뉴스

중국 관영 신화통신 등에 따르면 시 주석은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 열린 모두발언에서 “올해는 중·러 전략적 협력 동반자 관계 수립 30주년이자 ‘중·러 선린우호협력조약’ 체결 25주년”이라며 “중국과 러시아는 수많은 시련과 타격에도 굳건하게 정치적 상호 신뢰와 전략적 협력을 끊임없이 심화했다”고 말했다. 그는 이어 “현재 국제 정세는 혼란스럽고 복잡하게 얽혀 있으며 일방적 패권주의의 역류가 횡행하고 있다”며 “평화를 추구하고 발전을 도모하며 협력을 촉진하는 것은 여전히 민심이 향하는 방향이자 대세”라고 강조했다.



푸틴 대통령은 양국 관계가 전례 없는 수준에 도달했다고 화답했다. 러시아 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 회담에서 “양국 간 포괄적 동반자 관계와 전략적 협력은 현대 국가 관계의 모범”이라며 시 주석을 ‘친애하는 친구’로 칭했다. 푸틴 대통령은 “모든 참여국의 이익 균형을 바탕으로 한 다극적 세계를 형성하는 복잡한 과정이 진행 중”이라며 “중국 친구들과 함께 문화와 문명의 다양성을 수호하고 각국의 주권적 발전을 존중하며 보다 공정하고 민주적인 세계 질서를 구축하기 위해 노력하고 있다”라고 주장했다.



이번 정상회담은 푸틴 대통령의 통산 25번째 방중이다. 전날 오후 11시12분쯤 전용기 편으로 베이징 서우두 국제공항에 도착하며 1박2일간의 국빈 방문 일정이 시작됐다. 방중 첫날 댜오위타이 국빈관에 머문 푸틴 대통령은 이튿날 톈안먼 광장에서 열린 공식 환영 행사를 거쳐 시 주석과 비공개 정상회담 및 확대회담을 연이어 가졌다. 이번 연쇄 회담에서 양국은 경제·에너지 협력을 포함한 다방면의 서명 문건을 채택하며 밀착의 강도를 높였다.



특히 이란 전쟁으로 인해 중동 지역의 지정학적 혼란이 가중되는 상황에서 양국은 경제적 협력관계를 재확인하는 데 방점을 찍었다. 푸틴 대통령은 “불리한 외부 요인 속에서도 우리의 협력과 경제적 관계는 여전히 긍정적”이라며 러시아가 중국의 신뢰할 수 있는 에너지 공급국이라는 점을 분명히 했다. 양국은 이미 2019년 가동을 시작한 동부 노선 천연가스관 ‘시베리아의 힘-1’에 이어 몽골을 경유하는 서부 노선 ‘시베리아의 힘-2’ 프로젝트를 본격 추진하기로 했다. 이 프로젝트가 성사되면 러시아의 대중국 가스 공급량이 크게 늘어나며 러시아는 서방의 제재 속에서 확실한 에너지 수출 활로를, 중국은 안정적인 자원 공급망을 확보하게 된다.



양국의 밀착은 경제적 이해관계를 넘어 전후 국제 질서를 바라보는 역사적 진실의 수호라는 명분으로까지 확장됐다. 중국중앙(CC)TV와 러시아 관영 러시아투데이(RT)는 제2차 세계대전 당시 소련군의 만주 출병을 다룬 다큐멘터리 영화 ‘최후의 일격’을 공동 제작해 동시 방영했다. CCTV는 “일본 군국주의의 죄행을 폭로하고 중국과 소련의 반파시즘 협력 정신을 기려, 전후 국제 질서를 수호하는 데 있어 역사적 진실이 가지는 의의를 재확인했다”고 제작 취지를 설명했다. 중국은 트럼프 대통령의 방중 기간에는 미·중이 공동 제작한 ‘쿵푸팬더 3’를 방영하며 유화적 분위기를 조성한 바 있다.