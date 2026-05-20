호르무즈 갇혔던 한국 유조선 1척 첫 통항

정부 “이란과 협의 하에 통과 중

운항 대가성 수수료 지급은 없어”

외통위 ‘나무호 피격’ 두고 공방

미국·이란 전쟁으로 호르무즈해협에 갇혔던 한국 선박 26척 중 한 척이 해협을 통과했다. 이란의 호르무즈해협 봉쇄 이후 한국 선박의 첫 통항이다.

조현 외교부 장관이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

조현 외교부 장관은 20일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “우리 유조선이 이란 측과의 협의 하에 호르무즈해협을 빠져나오고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “200만배럴”이라고 했는데 해당 유조선에 실려 있는 원유량을 의미하는 것으로 보인다.

외교부에 따르면 이란 당국은 지난 18일 오후 주이란 한국대사관에 한국 선박 1척의 통항이 가능하다고 통보했다. 해당 선박은 지난 19일 오전 카타르 인근 해역에서 운항을 개시했으며, 앞서 호르무즈해협을 빠져나간 외국 선박들과 유사한 항로를 이용 중인 것으로 전해졌다. 외교부는 이번 유조선 통항이 HMM ‘나무호’ 피격과는 별개의 사안이라고 강조했다. 정부는 해당 선박의 통항 문제를 피격 이전부터 이란 측과 협의해왔으며, 이란 측에 통항료나 안전 운항 대가 성격의 수수료도 지급하지 않았다고 설명했다. 또 해당 선박은 이란 항구 인근에서 작업한 이력이 없어 미국의 대이란 제재 대상에도 해당하지 않는다고 밝혔다.

미국·이란 전쟁으로 호르무즈해협에 갇혔던 한국 선박 26척 중 한 척이 해협을 통과했다. 이란의 호르무즈해협 봉쇄 이후 한국 선박의 첫 통항이다. AFP연합뉴스

우리 선박의 첫 통항이 이뤄지면서 나머지 25척이 언제쯤 나올 수 있을지에 관심이 쏠린다. 정부는 지금까지 ‘한국 선박을 포함한 모든 선박의 자유로운 해협 통항’을 기조로 삼아온 만큼 앞으로도 자유 통항을 위한 협의를 이어간다는 방침이다. 해협을 통과한 선박은 한국과 이란 양측의 협의로 선택됐다고 한다.

당국자는 “한국인 선원이 많다거나 하는 것을 중심으로 협의했다”고 말했다. 해당 선박에는 20명 이상이 탑승해 있고, 한국인 선원은 10명 이내인 것으로 알려졌다.

이날 외통위에서는 나무호 피격 사건을 둘러싼 여야 공방이 이어졌다. 더불어민주당 이재강 의원은 “충분한 증거 없이 군사적 긴장을 높이지 않는 것이 분쟁지역 외교의 보편적 원칙”이라며 정부 대응 기조를 옹호했다.

반면 국민의힘 김건 의원은 “보름이 지나도록 공격 주체를 특정하지 못한 것은 심각한 문제”라고 지적했다.