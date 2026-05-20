사회정의보다 ‘실리’… 노동시장 이중구조 심화 [삼성전자 총파업 위기]

삼전노조 성과급 투쟁의 후폭풍



그간 비정규직 상생 의제 등과 달라

‘자신들 보상 확대에 집중’ 지적 나와

노봉법 맞물려 기업 부담 늘어날 듯

삼성전자 노조의 성과급을 의제로 한 노사협상은 우리 사회에 여러 질문을 던졌다. 기업들이 혁신의 대가로 제시해 온 성과주의가 도리어 구성원 간의 불신과 위화감을 조성할 수 있다는 ‘성과주의의 역설’을 확인시켰다. 향후 기업들은 보상체계의 설계 과정에서 구성원들이 납득할 수 있는 투명한 소통 구조를 확립해야 한다는 과제를 떠안게 됐다. 특히 ‘초귀족 노조의 조직 이기주의’라는 비판이 적지 않을 만큼 우리 사회가 노조에게 기대하는 가치와 거리가 먼 장면이 잇따른 게 눈길을 끌었다. 과거 열악한 노동환경 개선과 고용 안정, 정치·사회적 의제를 고리로 투쟁하면서 사회 변화의 한 주축이었던 노조가 이제는 오로지 직접 보상 같은 ‘실리’만을 따지는 이익단체로 바뀌었다는 평가가 나올 정도다. SK하이닉스와 삼성전자 성과급 논란을 계기로 일부 대기업에서 잇따라 불거진 성과급 갈등이 재계로 확산할 경우 대기업·정규직과 중소기업·비정규직 간의 격차가 심화할 수 있다는 우려도 나온다.

강경한 노조 삼성전자 노사의 성과급 협상이 최종 결렬된 20일, 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스 앞에 ‘적자는 경영실패 결과다, 무능한 경영진이 책임져라’라는 내용의 노조 측 현수막이 걸려 있다. 평택=뉴스1

20일 재계와 노동단체 등에 따르면 이번 삼성전자 노조의 파업을 볼모로 한 성과급 협상을 주도한 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)의 요구는 노동운동의 보편적 가치인 ‘연대’보다는 실익에 집중돼 있다. 이는 그간의 기업 노조의 임금협상과는 차별화된 모습이다. 지금까지 노조는 비정규직이나 협력업체 노동자와의 상생 의제를 함께 다뤄 왔지만, 초기업노조는 3만5000여명에 달하는 협력업체 노동자와의 이익 공유보다는 자신들의 보상 확대에 무게를 뒀다.



지나치게 실리만을 추구한 탓에 삼성전자 내부에서조차 갈등이 이어졌고 국민 10명 중 7명이 삼성전자 노조의 성과급 투쟁과 파업에 부정적인 여론조사가 나오기도 했다. 반도체 성과급에서 사실상 소외된 DX(디바이스경험)부문 직원들은 “초기업노조 교섭을 중단해야 한다”며 법원에 교섭 중단 가처분까지 신청했다.



김성희 고려대 노동대학원 교수는 “노조는 자기 이해를 추구하는 것에 그쳐서는 안 되고 사회 정의를 추구해야 한다”며 “그런 관점에서 봤을 때 (지금 삼성전자 노조는) 굉장히 좁은 울타리를 넘어서지 않겠다고 선언을 한 것”이라고 평가했다.



이 같은 성과급 갈등이 경영계 전반으로 확산하면 노동시장 이중구조는 더 심화할 것이라는 우려가 나온다. 안 그래도 정규직과 비정규직의 시간당 임금격차는 10년 만에 최대 수준으로 벌어진 상태다. 지난해 기준 정규직 시간당 임금 대비 비정규직의 시간당 임금은 65.2% 수준으로 2015년(65.5%) 이후 가장 낮은 수준이다.

20일 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스의 모습. 뉴스1

김덕호 성균관대 국정전문대학원 겸임교수는 “원청의 임금 인상 부담이 늘어나면 협력업체의 물량을 줄이거나 단가를 깎을 수 있다”며 “협력업체는 또 외주화를 주는 악순환이 일어날 수 있다”고 우려했다. 그는 “환율 문제, 원자재값 폭등, 중국 저가 공세로 최근 협력업체들이 어렵다는 말이 계속 나오고 있어 원하청 이중구조가 더 확대할 수 있다”고 덧붙였다.



노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행과 맞물려 기업 부담이 더 늘어날 것이라는 전망도 지배적이다. 3월10일 시행된 이 법으로 하청노조도 원청 사측과 직접 교섭할 수 있는 길이 열렸다. 따라서 향후 하청노조들도 원청노조들처럼 동일한 성과급을 요구하고 나설 수 있다. 김 교수는 “하청노조가 원청을 상대로 교섭을 요구할 때 그 기준은 원청노조가 될 것”이라며 “성과급을 포함한 모든 기준이 올라가게 되기 때문에 제대로 따져봐야 하는 문제”라고 했다.