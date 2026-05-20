노조·주주단체, 21일 이재용 자택 앞 운집 예고 [삼성전자 사후조정 결렬]

노조, 약 500명 규모 집회 신고

주주단체도 인근서 ‘맞불 집회’

총파업 돌입을 선언한 삼성전자 노조가 21일 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 500명 규모 집회를 예고했다. 주주단체들 역시 같은 날 인근에서 ‘맞불 집회’에 나설 계획이다.



20일 경찰 등에 따르면 삼성전자 초기업노조는 21일 오후 1시부터 3시까지 서울 용산구 한남동 리움 미술관 인근 이 회장 자택 일대에서 약 500명 규모 집회를 열겠다고 신고했다.

20일 경기도 수원시 삼성전자 본사 모습. 연합뉴스

노조는 이날 정부세종청사 중앙노동위원회에서 진행된 사측과 사후조정 회의에서 “노조 측은 중앙노동위원회의 조정안을 수락했으나 사측이 유보해 사후조정 절차가 종료됐다”며 예정대로 21일 총파업에 돌입하겠다고 예고했다.



노조 총파업에 반대하는 대한민국 주주운동본부는 이 회장 자택 일대에서 같은 날 오전 10시부터 11시30분까지 ‘삼성전자 주주총결집 집회’를 열겠다고 신고했다. 집회 신고 인원은 30명이다.



또 다른 단체인 삼성전자주주행동 실천본부는 오전 11시부터 이 회장 자택에서 약간 떨어진 한강진역 1번 출구에서 30명 규모 집회를 예고했다.



대한민국 주주운동본부 측은 보도자료를 통해 “영업이익 규모에 연동되는 성과급은 사법부가 ‘임금이 아니다’라고 확정한 영역”이라며 “21일 예고된 파업은 위법 파업”이라고 주장했다. 또 파업을 현실화할 경우 노조 집행부와 참여 조합원을 상대로 민사상 손해배상 청구 등 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.