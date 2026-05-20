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시진핑 내주 방북설…中·北, 日 ‘안보 강화’ 견제하나

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임성균 기자 imsung@segye.com
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시진핑 중국 국가주석이 이르면 내주 북한 국빈 방문을 추진 중이라는 보도가 나왔다.

 

미국 시사주간 타임은 20일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 이같이 전했다. 이 소식통은 시 주석의 북한 국빈 방문 계획이 진행되고 있다면서 “중국과 북한이 일본의 새로운 군국주의에 맞서 더욱 긴밀히 협력할 것”이라고 설명했다.

 

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 평양 조선중앙통신·연합뉴스
김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

타임은 시 주석의 이런 행보는 일본이 오랜 기간 고수해온 평화주의적 입장에서 벗어나 적극적인 지정학적 태도를 취하고 있는 데 대한 대응으로 해석된다고 짚었다. 일본은 다카이치 사나에 총리 취임 이후 60년 만에 살상 무기 수출규제를 풀고 헌법에 자위대를 명시하는 개헌을 추진하는 등 안보 정책 기조를 한층 강화하고 있다.

 

시 주석의 방북 소식은 아직 공식적으로 발표되지 않았다. 시 주석은 지난 2019년 6월 주석으로는 처음으로 평양을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 가진 바 있다.

 

다만 외교 사령탑인 왕이 중국 외교부장 겸 중국공산당 중앙외사판공실 주임이 지난달 북한을 방문하는 등 북·중 고위급 교류는 최근 재개되는 흐름을 보이고 있다.

임성균 기자

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