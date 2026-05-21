경북 포항시, 드론특별자유화구역 지정 도전 본격화

국토부 드론특구 공모 대응 본격화, 드론 실증 기반 구축 나서

산불 감시·해안 모니터링·드론쇼 등 지역 특화 드론 실증모델 발굴

포항의 산업·지리적 강점 활용한 차별화된 드론 실증모델 발굴, 미래모빌리티 산업 경쟁력 높일 방침

경북 포항시가 국토교통부 ‘드론특별자유화구역’ 지정 공모에 나섰다.

시는 20일 ‘드론특별자유화구역 기본계획 수립 용역’에 착수하고 공모 대응을 위한 세부 실행계획 마련에 들어갔다고 밝혔다.

해안 안전관리 등에 활용될 드론 모습 (생성형 AI 제작 이미지). 포항시 제공

드론특별자유화구역은 드론 비행 관련 규제를 완화해 실제 환경에서 기술 실증과 사업화를 지원하는 제도로, 드론 산업 상용화 기반 마련을 위한 핵심 정책으로 추진되고 있다.

포항시는 지난해 수립한 ‘미래모빌리티 산업 육성 중장기 마스터플랜’에서 드론특별자유화구역과 드론실증도시 구축 등을 주요 전략 과제로 제시했으며, 올해 하반기 예정된 제4차 드론특별자유화구역 지정 공모에 참여할 계획이다.

이번 용역에서는 포항의 지역 특성을 반영한 드론 실증모델 발굴과 함께 대상 공역 설정, 참여기업 및 기관 협력체계 구축, 안전관리 및 운영계획 수립 등이 중점 추진된다.

특히 해안과 산업단지, 산림 등 다양한 지형과 산업환경을 활용해 산불 예방 감시와 재난·재해 모니터링, 해안 안전관리, 드론쇼 등 지역 특화형 드론 활용 모델을 발굴할 방침이다.

포항시는 이를 기반으로 공공서비스 분야 드론 활용을 확대하고, 향후 드론실증도시 등 후속 정부 공모사업에도 적극 참여해 미래모빌리티 산업 기반을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.

앞서, 포항시는 지난해 11월 ‘포항시 모빌리티산업 육성 중장기 마스터플랜 수립 용역’ 최종보고회를 개최하고, 미래 항공·드론 기반 모빌리티 산업을 지역의 핵심 신성장 동력으로 육성하기 위한 전략을 제시한 바 있다.

해당 용역은 친환경·디지털 전환이 가속화되는 가운데 급변하는 모빌리티 산업 환경에 선제적으로 대응하고, 포항의 산업적 강점을 활용해 산업 구조를 미래지향적으로 고도화하기 위한 목적으로 6개월간 진행중이다.

용역에는 ‘첨단 항공모빌리티 기술의 실증과 관광이 융합하는 미래도시’로 미래 모빌리티 비전을 설정하고 ▲인프라 및 제도 기반 구축 ▲R&D 고도화 ▲문화·산업 확장을 3대 전략 축으로, 드론·AAM(도심항공교통) 기반 산업 생태계를 단계적으로 조성해 나가는 방향을 담았다.

특히 드론특별자유화구역 지정, 드론실증도시구축 사업, 드론공원 조성 등 정부 공모사업에 적극 대응하고 드론공역지 운영, 드론지원센터 구축, 관련 조례 제정 등 제도적 기반 마련에도 중점을 두고 실행력을 강화했다.

아울러 포항이 강점을 지닌 철강·소재·해양 산업 기반을 바탕으로 방산·해양·재난안전 분야에 적용 가능한 특수목적 드론기술개발, 소부장(소재·부품·장비) 개발, AI 기반 군집 드론 자율제어 및 디지털트윈 기반 항만 자동화 시스템 등 AI 융합 기술 과제 등 중장기 과제도 함께 제시되면서 산업 전반의 기술경쟁력 제고 전략도 포함됐다.

또한 시민들의 드론 인식 확산을 위한 드론라이트쇼, 드론경진대회 등 시민 체감형 문화 행사를 마련하고, 2027년 개관 예정인 POEX와 연계한 모빌리티 국제 학술대회 및 전시회 유치도 병행한다는 계획이다.

정명숙 디지털융합산업과장은 “드론특별자유화구역은 지역 산업과 연계한 미래 성장 기반이 될 것”이라며 “포항의 산업·지리적 강점을 활용한 차별화된 드론 실증모델을 발굴해 미래모빌리티 산업 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

이어 “포항은 철강, 수소, 배터리 등 기존 주력 산업과 드론·AAM·AI 기술을 유기적으로 결합할 수 있는 최적의 조건을 갖춘 도시”라며 “다양한 국가 공모사업 유치, 제도 정비, 실증 기반 확대에 박차를 가해 미래 모빌리티 산업을 선도하는 도시로 도약하겠다”고 말했다.