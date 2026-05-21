남아프리카공화국에서 두 마리의 거대한 백상아리에게 동시에 습격을 당하고도 한 손으로 바다를 저어 극적으로 탈출한 서퍼의 영화 같은 사투가 재조명되며 화제를 모으고 있다.

19일(현지시각) 뉴욕포스트에 따르면 현재 서핑 코치로 활동 중인 남아공 출신의 섀넌 에인슬리(41·남)는 과거 15세이던 2000년 7월17일, 남아공 이스트런던의 유명 서핑 명소인 '나훈 리프(Nahoon Reef)'에서 겪었던 끔찍한 상어 습격 사건의 전말을 공개했다.

서핑 코치인 섀넌 에인슬리는 2000년 7월17일, 남아공 '나훈 리프(Nahoon Reef)'에서 겪었던 끔찍한 상어 습격 사건의 전말을 공개했다. 사진은 게티이미지뱅크

당시 바다에는 상어가 나타났다는 경고가 나와 다른 서퍼들은 서둘러 대피 중이었으나, 에인슬리는 파도를 더 타기 위해 홀로 바다에 남아 있다가 변을 당했다. 그때 갑자기 나타난 백상아리 두 마리가 동시에 그를 덮쳤다.

에인슬리는 "한 마리가 나를 공중으로 들이받은 뒤 서프보드를 물고 물속으로 끌고 들어갔다"며 "상어가 보드 윗부분을 물어뜯는 과정에서 내 오른손을 함께 물었다"고 회상했다. 설상가상으로 두 번째 상어가 그의 오른쪽을 향해 돌진했지만 에인슬리가 이미 첫 번째 상어에 물려 물속으로 끌려 내려간 덕분에 간발의 차로 공격을 피할 수 있었다.

간신히 수면 위로 올라왔을 때 그의 오른손은 심각한 부상을 입은 상태였다. 손목에는 깊은 상처가 나 뼈가 들여다보일 정도였고, 넷째손가락과 새끼손가락은 절단되기 직전의 중상을 입었다.

이후 그는 상어의 추가 습격을 피하고자 멀쩡한 왼손으로 보드를 지그재그로 저으며 100m 거리의 해변을 향해 필사적으로 탈출했다.

섀넌 에인슬리의 현재 모습. 인스타그램 캡처

기적적으로 해변에 도착한 그는 지혈 조치를 받은 뒤 병원으로 이송돼 손목과 손가락에 30바늘을 꿰매는 대수술을 받았다. 다음 날 그는 해변에 있던 한 외국인 배낭여행객이 카메라로 자신의 사투 과정을 고스란히 촬영했다는 사실을 알게 됐다. 영상이 공개되면서 부끄러움이 많던 시골 소년은 하루아침에 전 세계 매체의 주목을 받는 스타가 됐다.

트라우마가 남을 법한 큰 사고였지만, 에인슬리는 수술 6주 뒤 깁스를 푸는 당일 곧바로 바다로 돌아갔다. 그는 "무서웠지만 신기하게도 사고 이후 상어에 대한 두려움이 줄었다"며 첫 복귀 서핑을 성공적으로 마쳤다고 전했다.

현재 에인슬리는 가로 40㎝, 세로 55㎝의 상어 이빨 자국이 선명하게 남아 있는 당시의 서프보드를 보관하고 있으며, 이를 활용해 동기부여 강연을 펼치고 있다.

그는 "사람들은 내가 평생 공포 속에서 살 것이라 생각하는데 나는 두 번째 삶을 선물 받았다고 생각한다"며 "다른 사람들이 바다와 인생을 즐기도록 돕기 위해 서핑 코치가 됐다. 그 순간의 공포는 영원히 잊지 못하겠지만 여전히 서핑을 사랑한다"고 덧붙였다.

<뉴시스>