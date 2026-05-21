美, 쿠바 앞바다까지 압박…항모 전단 카리브해 투입

트럼프, 쿠바 '군사옵션 검토설' 속 니미츠 전단 배치 주목

미국이 쿠바 군사 개입을 진지하게 검토 중인 것으로 알려진 가운데 미군 항공모함 전단이 쿠바 앞바다인 카리브해에 진입하면서 군사적 긴장이 고조될 전망이다.



미군 남부사령부는 20일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에서 니미츠 항모, 구축함 그리들리(DDG 101), 보급선 퍼턱선트(T-AO 201)로 구성된 항모강습단이 카리브해에 배치됐다고 밝혔다.

카리브해 투입된 니미츠 항모전단. 미 남부사령부 엑스 계정 영상 캡처

남부사령부는 "(니미츠 항모강습단이) 대비 태세와 존재감, 견줄 수 없는 작전 범위와 치명성, 전략적 우위의 전형"이라며 "니미츠함은 대만해협에서 아라비아만에 이르기까지 전 세계에서 전투 역량을 입증하며 지역 안정 보장과 민주주의 수호에 기여해왔다"고 말했다.



1975년 취역한 니미츠함은 미 해군이 보유한 현역 최장수 항모다. 노후화로 당초 올해 퇴역할 예정이었지만 이란 전쟁 등의 여파로 미군의 가용 전력 압박이 커지자 퇴역이 연기됐다.



미군은 앞서 미 행정부가 쿠바 혁명 주역이자 막후 실력자인 라울 카스트로(95) 전 대통령을 기소한 날 카리브해 항모 배치 사실을 공개했다.



미국 법무부는 이날 1996년 미국 마이애미 기반 쿠바 망명 단체인 '구출의 형제들'이 운용하던 항공기 2대를 쿠바군이 격추해 탑승자 4명이 사망한 사건에 간여한 혐의로 라울 카스트로 전 쿠바 대통령을 기소했다.



앞서 미국은 지난 1월 전격적인 군사 작전을 통해 마약 테러 공모 등 혐의로 기소된 기소 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 체포해 자국 법정에 강제로 세운 바 있다.



미군은 마두로 당시에도 카리브해에 바다 위에 떠다니는 공군 기지인 항모전단을 배치한 바 있다.



미군이 쿠바 앞바다에 항모전단을 전진 배치한 것은 도널드 트럼프 대통령이 쿠바 군사 개입을 진지하게 검토 중이라고 보도가 나온 직후에 이뤄졌다.



미국 정치전문매체 폴리티코는 지난 18일(현지시간) 트럼프 대통령이 에너지 공급망 차단과 경제 제재 등의 압박만으로는 쿠바의 체제 변화를 끌어내기가 쉽지 않다고 판단해 군사 개입을 검토하고 있다면서 미군 지휘부가 요인 체포·압송 작전을 넘어서는 다양한 군사적 시나리오를 검토 중이라고 전한 바 있다.



트럼프 대통령은 집권 후 공산국가인 이웃 나라 쿠바를 실패한 국가로 규정하고 각종 제재를 부과하는 한편, 에너지 공급망까지 차단하면서 강하게 압박해왔다.



특히 그는 중남미에서 베네수엘라에 이어 쿠바를 다음 목표로 삼겠다고 공언하고, 이란 전쟁이 끝나면 쿠바가 다음 군사 공격의 대상이 될 수 있다고 공개적으로 경고해왔다.

<연합>