“등하원 내가 다 한다”…비, 김태희 눈물 장면 이후 쏟아진 ‘육아 오해’ 해명

가수 겸 배우 비가 아내 김태희의‘유 퀴즈 온 더 블록’ 방송 장면으로 불거졌던 ‘독박육아’ 오해에 대해 직접 입장을 밝혔다.

지난 20일 방송된 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록(유퀴즈)’에는 비가 게스트로 출연해 가족과 육아에 대한 이야기를 전했다.

‘유 퀴즈 온 더 블록(유퀴즈)’에는 비가 게스트로 출연했다. 유 퀴즈 온 더 튜브

이날 진행자 유재석은 앞서 김태희가 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연했던 내용을 언급하며 당시 방송을 시청했는지 질문했다. 이에 비는 머뭇거리다가 “언급해야 한다”며 조심스럽게 입을 열었다.

비는 당시 방송을 아내와 함께 보고 있었다고 설명했다. 그는 “침대에서 같이 안고 TV를 보고 있었는데, 마지막 장면에서 아내가 육아와 관련된 이야기를 하다가 눈물을 글썽이며 입을 막는 울컥하는 모습이 담겼다”고 회상했다.

이어 “방송 직후 주변에서 연락이 정말 많이 왔다. 사람들이 ‘너 집에서 육아 안 도와주냐’고 묻더라”고 말했다.

특히 해당 장면이 온라인 숏폼 콘텐츠로 재편집되면서 퍼지자 파장은 더 커졌다고 털어놨다. 김태희가 눈시울을 붉히는 부분만 짧게 소비되자 마치 육아 부담을 혼자 떠안고 있는 것처럼 비추어 졌다는 설명이다.

이에 대해 비는 억울한 심경도 함께 드러냈다. 그는 “아이들 등원과 하원은 내가 다 하고 있다”고 설명하면서도 “아이들이 엄마를 대체로 엄마를 자주 찾는다”고 해명했다.

이에 유재석은 “아빠만 찾는 아이들도 있다”고 장난스럽게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 비는 “‘유퀴즈’를 챙겨보는데 유독 형이(유재석) 나한테만 가혹한 것 같다”고 억울함을 표출하는 모습을 보였다.