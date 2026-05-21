이준영 "연기자 전향…'배우에 피해 주지 마라' 소리 들어"

배우 이준영이 아이돌에서 연기자로 전향하며 받았던 당시를 떠올렸다.

20일 하지영의 유튜브 채널에는 '연하남 이준영 매력 폭발하는 이야기 모음집, 이러니 누가 안 반해' 영상이 공개됐다.

이준영. 유튜브 캡처

이준영은 2014년 그룹 유키스로 데뷔했던 신인 시절에 대해 "내가 생각했던 세계와 너무 달랐다"며 "데뷔만 하면 내 모든 걱정거리와 굿바이라고 생각했는데, 새로운 애들이 와서 막 인사하더라. 거기서 많이 굴렀다"라고 했다.

이를 들은 하지영도 "굴렀다는 말이 정확하다. 군대처럼 업계를 굴렀다는 말이 너무 와닿는다"고 공감했다.

이준영은 2017년 배우로 전향했다. 하지영은 "'가수 한다고 하던 친구 아니야?'라는 말을 많이 들었을 것 같다"고 언급했다.

이에 이준영은 "그것보다 더 셌다. '잘 돼야 하는 배우들한테 피해 주지 마라'란 얘기를 들었다. 엄청 상처였다"고 털어놨다.

이준영은 "저희 그룹이 많은 분께 사랑받은 곡도 있고, 응원해 주시는 분들도 많았지만, 대성한 그룹이라고 보기엔 어려웠다. 기회가 많을 거라고 생각하는데, 때에 따라 다르다"며 "여기서 그만두면 패배자 같았다"고 했다.

<뉴시스>