'내향인' 스무살 원희의 버킷리스트? 전국 대학 축제 현장 습격

6월 6일 첫 공개를 앞둔 쿠팡플레이 예능 ‘원희는 스무살”이 첫 번째 버킷 리스트와 ‘인생 언니’의 모습을 포착한 1화 스틸을 공개했다. 이와 함께 찬란한 5월의 대학 축제 현장을 직접 찾아가는 ‘캠퍼스 어택’ 캠페인 소식까지 전하며 기대감을 더하고 있다.
거침없는 대세 행보 중인 그룹 아일릿(ILLIT) 원희의 단독 예능으로 기대를 모으고 있는 ‘원희는 스무살’은 첫 화를 시작으로, 아르바이트 도전부터 복싱, 당일치기 여행 등 설레는 로망들을 하나씩 실현하며 성장해가는 원희의 반짝이는 기록들을 선보인다.
공개된 첫 스틸은 원희의 첫 번째 버킷리스트인 ‘밖에서 술 마시기’를 함께 하는 ‘인생 언니’ 이은지와의 모습이 담겨 있어 기대를 높였다.
인생에 단 한 번뿐인 특별한 시간을 함께할 언니 이은지에게 두 손으로 공손하게 잔을 채워주는 원희의 다소 긴장한 듯한 모습은 첫 화부터 눈을 뗄 수 없는 재미와 웃음을 예고했다.
한편, ‘원희는 스무살’은 5월 한 달 동안 전국 대학 축제를 직접 찾아 20대 대학생들과 함께하는 ‘캠퍼스 어택’ 캠페인을 전개한다. 용인대와 숭실대 대학 캠퍼스에 센스 넘치는 현수막을 걸어 눈길을 사로잡은 데 이어, 고려대·중앙대·세종대에서는 ‘원희는 스무살’ 부스를 운영해 축제 열기를 더했다.
지난 19일 성황리에 마친 고려대 부스 현장에는 스무 살 새내기를 비롯한 20대 대학생들이 몰리며 뜨거운 관심을 입증했다. 부스 방문객들은 아일릿(ILLIT) 노래에 맞춰 펌프 게임을 즐기는가 하면, 자신이 꿈꿨던 스무 살의 로망을 공유하는 메시지 보드와 포토존 등 다채로운 이벤트에 참여해 '원희는 스무살'에 대한 기대감을 적극 드러냈다.
스무 살 버킷리스트를 채워가며 성년의 문턱을 넘어서는 원희의 빛나는 기록은 이제 막 스무살이 된 이들과 한때 스무살이었던 이들 모두를 설레는 순간으로 데려다줄 예정이다.