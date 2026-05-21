삼전, 7%대↑ '29만전자' 회복…주가 어디까지? 목표가 55만원도

특별성과급 자사주 보상…자사주 매입·매출 출회시 수급영향 주목

삼성전자 노사가 임금협상 잠정 합의안을 전격 도출한 가운데 21일 장중 삼성전자 주가가 급등, 29만원선을 회복했다.



파업 위기로 주춤했던 삼성전자가 다시 어디까지 달릴 수 있을지 주목된다. 증권가에서는 목표가를 올리고 있다.



다만 일각에서는 특별성과급으로 약속한 자사주 매입과 이후 매물 출회시 주가 영향 등에 대해서도 주목하고 있다.



이날 오전 10시 38분 기준 삼성전자[005930]는 전장 대비 7.25% 급등한 29만6천원에 거래되고 있다.



주가는 상승 출발해 오름폭을 키우고 있다.



앞서 전날 삼성전자 주가는 장중 노조가 총파업에 들어간다는 소식이 전해지며 한때 4.36% 급락했다가, 청와대가 마지막까지 노사 합의를 위해 최선을 다해달라는 입장을 밝힌 이후 강보합 마감한 바 있다.



전날 저녁 삼성전자 노사는 총파업이 예고된 21일을 불과 1시간여 남기고 2026년 임금협상 잠정 합의안에 서명했다.



이번 잠정 합의안이 노조 찬반투표에서 통과되면 지난해 12월 이후 5개월 넘게 이어진 노사갈등도 최종 마무리될 것으로 보인다.



앞서 시장에서는 삼성전자 파업이 현실화할 경우 우리 경제에 미치는 피해가 100조원에 달할 것으로 예상했다.



그러나 극적으로 합의안이 도출되면서 이날 안도감에 매수세가 유입되는 것으로 분석된다.



증권가에서는 이번 노사 합의 도출로 삼성전자의 주가 상승세가 더욱 가팔라질 것으로 전망하고 있다.



이날 신한투자증권은 노사 관련 우려가 해소된 점 등을 반영해 삼성전자의 목표주가를 55만원으로 상향 조정했다.



김형태 연구원은 삼성전자 목표가를 올리면서 "노사 관련 우려 해소 국면 진입에 따라 밸류에이션(평가가치) 정상화를 반영한다"며 "메모리 가격 추가 상승, 장기 계약에 따른 안정적 실적 가시성 확보, 주주환원 강화 등도 기대된다"고 했다.



한지영 키움증권 연구원도 "전날 밤 삼성전자의 노사 협상 잠정 타결 소식으로 파업 리스크가 완화된 점이 오늘 반도체주를 중심으로 긍정적인 수급 환경을 조성시켜줄 것"이라고 설명했다.



미래에셋증권도 이날 D램 가격상승 등을 이유로 삼성전자에 대한 목표주가를 40만원에서 48만원으로 상향했다.



일각에서는 삼성전자 노사가 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 한 가운데 일시적인 매물 출회 가능성도 제기된다.



삼성전자 노사의 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 따르면, 노사는 기존 OPI(초과이익성과급) 제도를 유지하면서 DS부문에 특별경영성과급을 새로 만들기로 했다.



특별경영성과급은 노사 합의로 선정한 사업성과의 10.5%를 재원으로 삼는데, 회사가 정한 조건에 따라 세후 전액을 자사주로 지급된다. 지급된 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1씩은 각각 1년간·2년간 매각이 제한된다.



그러나 증권가에서는 삼성전자의 실적 상향 추세가 지속되는 점을 고려할 때 주가에 미치는 영향은 미미할 것이라고 보고 있다.



이경민 대신증권 연구원은 연합뉴스와 통화에서 "(지급된 주식 관련) 매도세가 언제 얼마나 나올지 모르는 상황이라 예측하기는 어렵지만, 매물에 따른 일시적인 등락은 있더라도 실적이 꺾이지는 않을 것이기 때문에 큰 영향은 없을 것"이라고 말했다.



또한 "거꾸로 보면 자사주를 나눠줘야 하기 때문에 회사 입장에서는 자사주를 사야 한다"며 "이 부분은 플러스 요인이 될 수 있다"고 설명했다.

<연합>