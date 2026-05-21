분노한 민형배 “스타벅스, 5·18 조롱 대가 치르도록 하겠다”

SNS에서 “‘5·18 탱크데이’ 마케팅은 실수 아닌 참사”

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 ‘5·18 광주민주화운동’ 비하 논란에 휩싸인 스타벅스를 겨냥해 대가를 치르게 하겠다는 경고를 남겼다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 지난 19일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘강호축’ 철도망 합동 공약 발표 기자회견에 참석해 해당 철도 노선에 대한 기대를 밝히고 있다. 연합뉴스

민 후보는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 ‘광주를 모욕한 대가, 제대로 치르게 하겠다’는 제목 글에서 “스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅은 실수가 아니다”라며 이처럼 날을 세웠다. 이어 “역사 앞에 오만한 기업 문화, 그동안 반복된 극우 코드 장사가 낳은 필연적 참사”라고 지적했다.

그간 SNS에서 ‘멸공’ 등을 언급해 온 정용진 신세계그룹 회장을 놓고는 “일베식 조롱 문화를 용기 있게 과시하더니, 국민적 분노가 불매로 번지자 대표와 담당 임원 경질로 꼬리 자르기에 급급하다”고 꼬집었다. 그는 “본인은 슬그머니 뒤로 숨겠다는 유체이탈 책임면피 수작”이라고도 쏘아붙였다.

민 후보는 “신세계그룹은 ‘5·18 마케팅’ 기획과 결정 과정을 투명하게 공개하라”며 “국민 앞에 밝혀 책임질 사람은 끝까지 책임져야 한다”고 촉구했다. 스타벅스 미국 본사의 단호한 조치 필요성을 내세운 후에는 “그것만이 스타벅스가 쌓아온 브랜드 가치를 지키는 유일한 길”이라고 했다.

민 후보는 가능한 모든 법적 조치 이행을 전남광주통합특별시장 후보로서의 약속으로 내걸며, “5·18을 조롱하고 광주를 모욕한 대가를 제대로 치르게 하겠다”고 거듭 강조했다.