김부겸, 대구 ‘정치1번지’ 수성구서 첫 유세 …보수 텃밭 흔드는 ‘경제 승부수’ [6·3의 선택]

“도약이냐, 정체냐…새로운 도약의 길로 나아가자”

‘여당 프리미엄’…신공항·K2 개발·일자리 예산 약속

여조상 추경호와 초접전…정당 지지도는 국힘 우세

6·3 지방선거 공식선거운동 첫날, 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 ‘대구 정치 1번지’로 불리는 수성구를 찾아 “침체와 정체를 넘어 새로운 도약의 길로 반드시 나아가야 한다”고 강조했다. 전통적 ‘보수 텃밭’인 대구에서 김 후보가 ‘경제 해결사’ 이미지를 내세우며 판세가 요동치고 있다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 대구 수성구 범어네거리에서 출정식을 열고 시민들과 만나 지지를 호소하고 있다. 김 후보 캠프 제공

김 후보는 21일 대구 수성구 범어네거리에서 공식 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 그는 “도약이냐, 정체냐”를 외치며 경제 회복을 전면에 내세웠다. 연단에 오른 김 후보는 “이번 선거는 저 김부겸이 대구를 다시 살리라는 절박한 명령을 받드는 마지막 기회”라며 지지를 호소했다.

김 후보는 이어 “청년들이 떠나고 골목상권이 무너지는 현실을 더 이상 방치할 수 없다”며 “정부와 국회를 움직여 예산과 정책을 가져올 수 있는 유능한 시장이 필요하다”고 강조했다. 특히 김 후보는 신공항·K2 이전부지 개발, 대기업 유치, 상권 회복, 청년 일자리 확대 등을 핵심 과제로 제시하며 “대구 경제의 심장을 반드시 다시 뛰게 만들겠다”고 말했다.

김 후보는 “저에게 다음은 없다. 마지막 땀 한 방울까지 대구를 위해 쏟겠다”며 “이번 선거는 ‘새로운 도약이냐, 이대로 정체냐’를 결정하는 중요한 선택”이라고 거듭 호소했다. 전날에도 김 후보는 출정 메시지로 “대구에서 다섯 번째 출마이고, 제 인생에서는 열 번째 출마”라며 “마지막 출마가 될 것이다. 대구가 베풀어 준 은공을 이제 제가 대구에 갚겠다”고 강조했다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보가 대구 수성구 범어네거리에서 출정식을 열고 시민들과 만나 지지를 호소하고 있다. 김 후보 캠프 제공

김 후보는 출정식 이후 달성군 화원장을 찾아 청년·소상공인·시민들과 접점을 넓혔다. 오후에는 수성구 신매시장과 경북대를 방문해 유세를 이어간다.

최근 여론조사에서 김 후보는 국민의힘 추경호 대구시장 후보와 초박빙 접전을 이어가고 있다. 채널A가 리서치앤리서치에 의뢰해 대구 유권자 803명에게 후보 지지도를 조사(5월17~19일, 전화면접조사)한 결과, 김부겸(42.2%), 추경호(37.7%)가 오차범위 내 접전이었다. 정당 지지도에선 국민의힘(42%)이 민주당(30.5%)보다 우세했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.