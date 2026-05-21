정원오 “오세훈 임기 때만 대형사고…당선 되면 삼성역 공사 중지” [6·3의 선택]

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 21일 서울시의 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 등 부실시공 논란과 관련해 “일단 공사를 중지해야 한다”고 밝혔다.

정 후보는 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “전형적인 안전 불감증이 그대로 드러난 일”이라며 이같이 말했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보 및 민주당 국토부·행안위 소속 위원들이 지난 17일 '철근 누락' 오류가 발생한 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

정 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 이날 공사 현장 방문 계획을 밝히며 “이런 상태인데도 추가 공사를 계속하고 있었다는 것이 정말 이해가 안 가서 직접 눈으로 보려고 한다”고 했다.

정 후보는 국민의힘 오세훈 후보가 ‘서울시는 매뉴얼대로 처리했다’고 반박한 것에 대해선 “오 후보가 저런 입장을 갖고 있으니까 서울시에서 매번 이렇게 큰 대형 사고가 일어나는 것”이라고 비판했다.

그는 “왜 오세훈 시장 임기 때만 대형 사고가 일어나는지에 대한 유추가 필요하다”면서 “숭례문 화재, 용산 참사, 이태원 참사, 폭우 때 우면산 참사, 반지하 참사 그리고 최근에는 싱크홀 사고 때문에 인명 사고가 있었다”고 지적했다.

이어 “구조적으로 뭔가 잘못됐기 때문에 이런 일이 반복되고 있고, 근본적으로 행정 철학이 잘못됐기 때문”이라며 “오 시장의 행정을 보면 안전을 최우선으로 하는 것 같지 않으니 사고로 연결된다”고 주장했다.

정 후보는 자신이 당선되면 우선 삼성역 공사를 멈추겠다고 강조했다. 그는 “지하 5층은 완전한 기초다. 거기서 부실해지면 위에 아무리 잘해놔도 큰 문제가 된다”며 “국토교통부와 긴밀히 협의하고 안전한 방법을 찾아야 한다”고 말했다.

정 후보는 자신을 둘러싼 31년 전 서울 양천구청장 비서 재직 시절 주취 폭행 사건과 관련해선 “이유를 불문하고 미숙했던 시절에 있었던 일에 대해 깊이 반성하고 있고 또 송구하게 생각한다”며 고개를 숙였다.

다만 정 후보는 국민의힘에서 제기한 여성과 관련한 의혹은 사실이 아니며, 폭행 동기가 5·18 관련이라는 점을 재차 강조했다.

그는 피해자와 정확한 합석 배경에 대해 “오래된 일이라 그 과정 자체까지 기억이 나겠나”면서도 “대화 시작은 지방선거였고, 승자와 패자 관계 속에서 언쟁이 됐다가 5·18까지 진행이 됐다”고 설명했다.

그는 ‘정 후보가 재판에서 술을 많이 먹어 기억이 나지 않는다며 심신미약을 주장했다’는 개혁신당의 주장에는 “‘기억이 나지 않는다’는 얘기는 판결문에 없다”고 선을 그었다.