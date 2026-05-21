장동혁 "국힘 이겨야 李대통령 재판재개…국민들 깨어나고 있다"

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 "대통령 재판을 재개하는 유일한 방법은 이번 지방선거에서 국민의힘이 승리하는 것"이라고 밝혔다.

6ㆍ3 지방선거 및 재보선 공식 선거운동 첫날인 21일 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 대전 동구 대전역 서광장에서 이장우 대전시장 후보 지지 발언을 하고 있다. 연합뉴스

장 위원장은 이날 대전역 서광장에서 열린 '6·3 대전시민의 승리 출정식' 발언 및 페이스북 글에서 "이재명은 '재판취소 특검'으로 자신의 재판을 지우고 헌법을 고쳐 장기 독재로 가는 길을 열려 할 것"이라면서 이같이 밝혔다.



그는 또 "지방선거가 끝나면 정부는 국민 주머니에서 세금을 약탈할 것"이라며 "북한 김정은이 대한민국을 적대적 두 국가라고 하니 이재명과 통일부 장관은 그 말을 따라 대한민국이 두 국가라고 주장한다"고 질타했다.



장 위원장은 여당 후보들을 향해서도 "더불어민주당은 전과 4범은 돼야 (후보로) 나올 수 있는 정당"이라며 "지선에서 심판하자"고 촉구했다.



이어 "쉽지 않은 선거지만 한 분, 두 분, 국민이 깨어나고 있다. 국민의 자유, 민생과 경제, 대한민국 안보를 무너뜨리는 이재명과 민주당의 실체가 드러나고 있다"며 "함께 뛰어야 승리한다"고 말했다.

<연합>