전문대 2028 수시 91.6% 역대 최고… 내신 5등급제 대비 '출결' 10% 확대

전국 전문대학이 2028학년도 입시에서 전체 모집인원을 줄이고, 수시모집 비중을 역대 최고 수준인 91.6%까지 확대했다. 아울러 내신 5등급제 도입 등에 따른 고교 내신 변별력 약화를 보완하기 위해 출결 상황 반영 모집인원도 전년 대비 약 10% 늘린다.

한국전문대학교육협의회(전문대교협)는 21일 전국 125개 전문대학이 수립한 ‘2028학년도 전문대학 입학전형 시행계획’ 주요 사항을 발표했다.

2028학년도 전문대학 전체 모집인원은 총 16만1504명으로, 2027학년도(16만6474명)보다 4970명(3.0%) 감소했다. 정원 내 모집은 12만8889명(1.6% 감축), 정원 외 모집은 3만2615명(8.0% 감축)이다.

수시모집은 27학년도 모집인원 15만2245명보다 2.8% 감소한 14만7994명을 선발한다. 이는 전체 모집인원의 91.6%로, 역대 최고 수준이다. 정시모집으로는 13,510명(8.4%)만 뽑는다.

입학전형별로는 일반전형은 27학년도(5만2755명)보다 1376명(2.6%) 증가한 5만4131명을 선발하고, 특별전형은 27학년도(11만3719명)보다 6346명(5.6%) 감소한 10만7373명을 선발한다.

특히 학생부 위주 전형을 통해 11만2044명(69.4%)을 선발하고, 이중 출결을 반영해 선발하는 인원은 4만5255명으로, 2027학년도(4만1193명)보다 4062명(9.9%) 증가했다. 이는 고등학교 내신 제도가 기존 9등급제에서 5등급제로 전환됨에 따라 등급 간 변별력이 약화되는 것을 보완하려는 조치다.

2028학년도 전문대 입시 일정은 전년과 동일하게 수시 2회, 정시 1회로 운영된다. 수시 1차 원서접수는 2027년 9월20일부터 10월8일까지며, 수시 2차는 11월12~26일 진행된다. 정시모집 원서접수 기간은 2028년 1월3~17일이다.