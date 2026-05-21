전재수, 부산항에서 공식 선거운동 시작 [6·3의 선택]

“해양수도 부산 완성하겠습니다.”

전재수 더불어민주당 부산시장 후보는 6·3지방선거 공식 선거운동 첫날 부산 항만노동자들을 만나 현안을 청취하고, 북극항로 시범운항 선사를 방문했다.

전재수 민주당 부산시장 후보(파란색 옷)가 6·3지방선거 선거운동 첫날인 21일 오전 북극항로 시범운항 예비사업자로 선정된 팬스타라인닷컴을 찾아 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 전재수 후보 캠프 제공

전 후보는 21일 오전 부산항 연안여객터미널에서 통선 선장들과 간담회를 열고, 본격적인 선거운동에 돌입했다. 통선은 대형 선박과 육지 사이를 오가며 사람과 물품을 실어 나르는 소형 선박이다. 전 후보는 “통선 노동자는 부산경제와 한반도의 모세혈관이자 외국 선원들이 가장 먼저 만나는 부산의 얼굴”이라며 “현장의 노고를 이어받아 부산을 해양수도로 도약시키겠다”고 약속했다 .

이어 북극항로 시범운항 예비사업자로 선정된 팬스타라인닷컴을 찾아 “북극항로 시범운항 사업자로 부산의 선사가 선정돼 더욱 의미 있다”며 “북극항로 운항은 부산이 글로벌 해양물류 중심도시로 도약하는 역사적 출발점”이라고 강조했다. 그러면서 “해수부장관 시절 추진했던 북극항로 개척의 약속이 이제 현실이 되었다. 부산시민과 함께 역사적 성과를 축하한다” 고 덧붙였다.

전 후보는 신선대 감만터미널 부두 노동자들과 함께 아침식사를 하면서 현장의 목소리를 청취하는 소통 행보를 이어갔다. 전 후보는 “해양산업 종사자들의 헌신에 존경과 감사의 마음 전한다. 부산시민과 함께 해양수도 부산의 새로운 항로를 개척해 나가겠다”고 강조했다.