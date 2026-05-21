청와대 “이스라엘, 한국 국민 2명 즉시 석방…높이 평가”

청와대는 21일 “이재명정부는 이스라엘이 가자지구행 구호 선박 나포 행위를 통해 우리 국민을 체포한 것에 대해 강한 유감을 표한다”며 “다만 이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하며 이를 환영한다”고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 춘추관 브리핑에서 “정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기해 그 결과 이스라엘 측이 특별히 한국 국민 2명은 구금시설을 거치지 않고 바로 추방했다”며 이같이 말했다. 전날 국무회의에서 이재명 대통령은 체포된 우리 국민의 안전과 권익 보호에 대해 심각한 우려를 표하고 국제인도법 등과 관련해 국제 규범의 중요성을 다시 한 번 강조한 바 있다.

강유정 대변인이 21일 청와대 춘추관에서 현안 브리핑을 하고 있다. 연합

강 수석대변인은 “이스라엘 측은 ‘이번 사안으로 한·이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다’고 밝혔다”며 “이재명정부는 국제 인권 문제를 비롯해 우리 국민 안전을 지키기 위해 원칙 있고 책임 있게 대응해 나갈 것이며, 이를 위해 관련국들과의 외교적 소통도 긴밀히 이어나가겠다”고 했다. 이어 “우리 국민의 안전과 주권은 무엇보다 중요하며, 국가와 정부의 존재 이유라는 것이 이 대통령의 평소 원칙이자 철학”이라며 “이재명정부는 국민의 생명과 안전을 최우선에 두고 국민의 목숨을 지키는 정부로서 책임을 다하겠다”고 덧붙였다.

강 수석대변인은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 국제형사재판소(ICC)에서 전쟁범죄 혐의 등으로 체포영장이 발부된 점을 이 대통령이 거론한 데 대해선 “체포영장 발부 등과 관련된 사안은 국제사회에서 논의되고 있는 ICC 관련 사항에 대해서 한 번 공개적으로 이미 논의된 바 있기 때문에 이 부분에 대해서 (이 대통령이) 질의를 한 것이고 또 상황이 어떤지를 이해해야 한다는 필요성을 언급한 것”이라며 “이 부분에 대해서는 (참모진의) 사실 정도의 보고가 있지 않을까 짐작이 된다”고 했다.

아울러 이 대통령은 ‘GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 사태’에 대해 국토교통부와 행정안전부 등 관계부처에 엄정한 실태 파악과 철저한 안전점검을 지시했다. 강 수석대변인은 “대형 안전사고 방지 차원에서 현장 안전을 살필 정부로서의 책임과 의무가 있고, (이 대통령이) 사태 발생 원인에 대해 관련 부처에 검토할 것을 지시한 사안”이라고 했다.

이 대통령은 서울 성동경찰서장이 긴급 출동 차량을 2부제 예외 관용 전기차로 유용한 사실을 취재한 언론보도에 대해 보고를 받고는 “신속한 감찰을 통해 엄중하게 문책하고 공직기강 해이 사례가 발생하지 않도록 철저히 조치하라”고 지시했다고 강 수석대변인은 전했다.

강 수석대변인은 삼성전자 노사의 잠정 합의안에 대해선 “온 국민들의 염려가 있었고, 그래서 삼성전자 노사가 한 발씩 양보해서 잠정 합의안이 이뤄진 것으로 알고 있다”며 “노사가 모두 노력을 하고 한편으로는 고용노동부 장관을 비롯한 정부 측에서 적극적인 협력을 해 이뤄진 결과로 보고 있다”고 말했다. 그러면서 “원칙적으로 노사 간의 문제는 사실 노사가 자율적으로 결정한 사안이기는 하지만 최근 삼성의 경영 성과급을 둘러싼 이 논쟁은 노사 간의 문제를 넘어선 사회적 논쟁의 부분도 상당히 크고 이 사회적 문제를 다룸에 있어 갈등이 굉장히 심해진 것을 모든 국민들이 목격한 바도 있다”며 “이 갈등이 국민 경제에 미치는 영향이 워낙 크기 때문에 정부는 노사의 협상이 합리적 방향으로 조정될 수 있도록 적극 지원할 생각”이라고 했다.