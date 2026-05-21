비, 아내 김태희와 교육관 정반대…“아이들 노는 모습 보면 너무 좋아”

가수 겸 배우 비가 두 딸에 대한 자신만의 교육관을 밝혔다. 특히 아내인 김태희와는 서로 다른 육아 스타일을 가지고 있다고 전해 눈길을 끌었다.

비는 20일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 게스트로 출연했다.

방송에서 비는 어린 시절 이야기부터 가족에 대한 생각까지 밝혔다. 그는 “요즘 내 행복의 기준은 아이들을 행복하게 해주는 것”이라며 “나는 아이들에게 공부하지 말라고 하는 편이고, 아내는 계획적으로 공부를 시키는 스타일”이라고 말했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

이에 유재석이 “왜 공부를 만류하냐”고 묻자, 비는 자신의 어린 시절 경험을 떠올렸다. 그는 “아이들이 노는 모습을 보는 게 너무 좋다. 어렸을 때는 누가 내 옆에 있어줬던 기억이 별로 없다”며 “혼자 돈을 모아서 놀이공원에 가곤 했다. 그래서 나는 내 아이들에게는 그렇게 하지 않으려고 노력한다”고 털어놨다.

또한 그는 놀이공원에 대한 특별한 감정도 전했다. 비는 “내가 놀이공원을 좋아했던 이유는 현실에서 벗어나고 싶어서였던 것 같다”며 “최근에도 딸들과 놀이공원에 다녀왔는데, 아이들이 먹고 싶다는 걸 다 사줄 수 있을 때 어린 시절 맺혀 있던 한이 풀리는 기분이었다”고 말했다.

이어 “아이들이 너무 치열하게 살지는 않았으면 좋겠다”며 “성공하려면 남들보다 훨씬 많은 노력을 해야 하고, 그 과정에서 스트레스를 크게 받을 수도 있다. 또 성공을 해도 작은 일에 쉽게 무너질 수 있다”고 자신의 철학을 이야기했다.

그러면서 “남들이 좋아해주지 않아도 스스로를 사랑할 수 있는 사람이 됐으면 좋겠다”며 “아이들이 언제든 기댈 수 있는 큰 나무 같은 아빠가 되고 싶다”고 덧붙였다.