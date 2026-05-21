이솔이, 작년 철쭉 필 때 영정사진 찍은 사연… "펑펑 울었다"

개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 영정사진을 찍어준 일화와 함께 죽음에 대해 느꼈던 감정을 전했다. 이솔이 인스타그램 캡처

개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 영정사진을 찍어준 일화와 함께 죽음에 대해 느꼈던 감정을 전했다.

지난 20일 이솔이는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “내 나이 서른아홉, 작년 철쭉꽃이 필 때쯤 영정사진을 찍었다”라고 적었다.

할머니의 사진을 위해 분위기를 풀어준 이솔이의 어머니. 이솔이 인스타그램 캡처

이솔이는 당시 어머니와 철쭉 사진을 찍고 있었는데 길에서 지나가던 할머니께서 “나도 사진 좀 하나 찍어줘 봐요”라고 부탁했다고 말했다. 호기롭게 건네신 말과는 다르게 머쓱하게 꽃 앞에 서시더니 옅은 미소로 사진을 찍으시는 할머니에게 엄마는 연신 예쁘고 고우시다며 분위기를 풀어드렸다고 전했다.

이솔이는 “웃는 표정이 낯서셨던 건지 웃는 주름은 빳빳해 보였지만 마음은 여전히 소녀셨던 거다”라고 말했다.

이후 주차장에서 한참을 운 이솔이. 이솔이 인스타그램 캡처

이어 “경로당을 향하던 할머니는 이내 친구들을 붙잡고 '잘 나왔죠. 영정사진으로 쓰면 되겠어요'라고 말했다”라며 “그 말이 들린 순간 얼어붙은 표정으로 엄마를 쳐다보니 ‘뭐든 자연스럽게 받아들여지는 때가 있어. 엄마도 이제 와보니 그렇더라’며 저를 달래주었다”고 이야기했다.

이솔이는 “그날 밤 할머니의 모습이 계속 잔상에 남아 주차장에서 한참을 울었다”고 밝혔다. 그러면서 “너무나 마주하고 싶지 않던 죽음이 언젠가 의연하게 받아들여질 날이 올까 싶었다. 내가 오늘 찍어준 사진이 누군가에게는 생의 마지막 모습일 수도 있다는 것에 묵직한 통증을 느꼈다”며 “다디단 철쭉꽃이 필 때면 할머니 생각이 난다. 제 기억 속에선 영원히 철쭉꽃 소녀로 남아계실 것”이라고 전했다.

아직도 철쭉꽃이 필 때면 할머니 생각이 난다는 이솔이. 이솔이 인스타그램 캡처

한편, 이솔이는 2020년 박성광과 결혼해 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 등을 통해 신혼 생활을 공개했다. 이솔이는 지난해 4월, “암 판정을 받았다”며 “6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 응급실에 오가며 힘든 시간을 버텼다. 지금도 약을 복용하며 치료 중”이라고 밝혔다.