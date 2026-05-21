김지연 "전 남친에 명의 빌려줬다 10억 빚"

미스코리아 출신 배우 김지연이 10억원대 빚을 떠안았던 사연을 고백한다.
22일 오후 7시40분 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에는 김지연이 출연한다.
김지연은 이날 방송에서 배우 이병헌의 동생이자 미스코리아 진 출신인 이은희와 고교 동창이라고 밝힌다. 그는 이은희의 영향으로 미스코리아 대회에 도전하게 됐다고 털어놓는다.
이혼 후 홈쇼핑 업계에 뛰어든 김지연은 연 매출 약 700억원을 기록하며 경제적 자립에 성공한 바 있다.
하지만 몇 년 전 전 남자친구에게 명의를 빌려준 일로 약 10억원의 빚을 떠안았다고 고백한다.
김지연은 이후 생계를 위해 택배와 음식 배달 일까지 했다고 밝힌다. 그의 사연을 들은 황신혜는 "보통 여자가 아니다"라고 말했다.
김지연은 배달 일을 하던 중 교통사고를 겪으며 보험의 중요성을 깨달았고, 이를 계기로 현재 보험설계사로 일하고 있다고 전한다.
방송에서는 김지연과 황신혜의 1대1 보험 상담도 공개된다. 상담 과정에서 황신혜가 사망 시 보험금이 지급되는 종신보험에 여러 건 가입돼 매달 높은 보험료를 내고 있다는 사실도 밝혀진다.
<뉴시스>