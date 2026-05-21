“커피 마시면 잠 못 잔다?” 장기 복용자는 달랐다… 뒤집힌 ‘수면 상식’

국제학술지 PLoS ONE 최신호에 발표



스웨덴 연구팀 3만 명 분석… “장기 섭취시 영향 미미”

단기 영향과 달리 장기 섭취는 ‘적응 효과’ 가능성

다만 중장년층 중심 단면 연구… 개인차 클 수 있어

커피가 수면을 방해한다는 일반적인 인식과 달리, 장기간 커피를 마신 사람도 수면의 질과 낮 졸림에 미치는 영향이 거의 없다는 연구 결과가 스웨덴에서 나왔다. 다만 연구진은 커피 섭취가 수면에 미치는 영향은 개인별로 다를 수 있어 단정적인 해석은 경계해야 한다고 밝혔다.

21일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 스웨덴 카롤린스카 의과대학 마르틴 네오비우스 교수팀은 저명한 국제학술지 PLoS ONE(플로스 원) 최신호에 실린 연구논문(습관적 커피 섭취는 수면 질 및 주간 졸림과의 연관성이 낮다, Habitual coffee consumption poorly correlates with sleep quality and daytime sleepiness)에서 “커피 섭취와 수면 간의 관계는 예상보다 훨씬 약했다”고 밝혔다. 커피를 장기간 습관적으로 마시는 사람과 그렇지 않은 사람 사이에서 수면의 질이나 낮 동안의 졸림 정도는 큰 차이를 보이지 않았다는 것이다.

서울 강남구의 한 카페에서 시민이 구입한 커피를 집어들고 있다. 연합뉴스

연구팀은 스웨덴의 대규모 코호트 연구인 심폐 바이오 이미지 연구(SCAPIS)에 참여한 성인 약 3만 명을 대상으로 분석했다. 참가자의 커피 섭취량과 수면 습관, 주관적 졸림 정도를 비교 분석했으며, 유전적 요인까지 고려해 결과를 바로잡았다.

그 결과 커피 섭취량과 수면 질 사이의 통계적 연관성은 일부 존재했지만, 실제 영향 크기는 미미한 수준으로 나타났다.

연구팀은 논문에서 “커피가 수면에 영향을 주긴 하지만, 그 크기가 너무 작아서 사실상 없는 것과 비슷했다”며 “실제 생활에서 체감하기 어려운 수준이었다”고 설명했다.

특히 기존 연구들이 카페인이 단기적으로 수면을 방해할 수 있다는 점을 강조해온 것과 달리, 이번 연구는 장기간 커피를 섭취하면 이런 영향이 줄어들 수 있다는 점을 시사한다. 연구팀은 그 원인으로 뇌의 아데노신 수용체 시스템이 카페인에 적응하는 ‘생리적 적응(adaptation)’ 가능성을 제시했다. 즉, 커피를 꾸준히 마시는 사람일수록 카페인의 각성 효과에 점차 적응하면서 수면에 미치는 영향이 감소할 수 있다는 것이다.

다만 이번 연구는 특정 시점 데이터를 분석한 단면 연구로, 커피가 수면에 영향을 미치지 않는다는 인과관계를 직접 입증한 것은 아니다. 연구 대상이 중장년층 중심이어서 젊은 층이나 카페인 민감도가 높은 사람에게 같은 결과가 적용된다고 보기는 어렵다. 이번 연구는 커피가 장기적으로 수면에 미치는 영향이 생각보다 크지 않을 수 있음을 보여주지만, 개인별 생활 습관과 생리적 차이를 고려한 신중한 해석이 필요하다고 연구진은 덧붙였다.