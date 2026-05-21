‘강제추행 유죄’ 송활섭 대전시의원 재선 도전에 여성계 사퇴 촉구

강제추행 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 송활섭 대전시의원이 6·3 지방선거 재선에 도전하자 지역 여성계가 후보 사퇴를 촉구하고 나섰다.

대전여성단체연합은 21일 성명을 내고 “송활섭 대전시의원은 아무런 반성 없이 뻔뻔한 태도로 대덕구 제2선거구 재선에 출마했다”며 “즉각 출마를 철회하고 피해자와 대전시민 앞에 진정성 있게 사과하라”고 주장했다.

지난해 8월 대전지역시민사회단체가 강제추행으로 기소된 송활섭 대전시의원의 제명 촉구 기자회견을 열고 있다. 강은선 기자

송 시의원은 2024년 2월 국민의힘 대덕구 국회의원 후보 선거캠프에서 일하던 30대 여성을 반복적으로 강제추행한 혐의로 기소됐다. 대전지방법원은 지난해 7월 송 시의원에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고하고 성폭력 예방 강의 40시간 수강을 명령했다.

여성연합은 “재판 과정에서도 송 의원은 ‘가볍게 손을 올린 것’, ‘기억이 나지 않는다’며 혐의를 전면 부인하고 피해자 증인 신문까지 요청했다”며 “그의 태도에 경악을 금치 못한다”고 비판했다.

이어 “유죄 선고 이후에도 공개 사과나 반성 없이 재선 출마를 선언하며 선거 현장을 누비는 것은 피해자에 대한 2차 가해이자 사법 판단을 무시하는 행태”라고 주장했다.

그러면서 “대덕구 유권자는 피해자의 고통을 외면하고 반성조차 거부하는 후보에게 공직을 맡겨선 안 된다”며 “투표함이 시민의 심판대가 돼야 한다”고 강조했다. 각 정당과 대전시의회를 향해 “성범죄 유죄 판결을 받은 후보에 대한 명확한 입장을 밝히고, 이 같은 인사가 다시는 공직에 발붙이지 못하도록 제도적 장치를 강화하라”고 촉구했다.