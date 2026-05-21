“달걀 조리시 손 씻어야” 식약처, 살모넬라 오염 주의 당부

식중독 위험, 기구 분리 사용·가열 조리 권장

(사진은 식중독 관련 AI가 생성한 이미지)

냉면 전문점에서 살모넬라 오염 의심 사례가 잇따르는 가운데 식품의약품안전처가 관련 업계에 달걀 조리 시 위생 관리 강화를 당부했다.

식약처는 21일 냉면 전문점, 관련 협회와 간담회를 열고 교차오염 예방 수칙 준수를 강조했다.

식약처는 날달걀을 만진 뒤 손을 씻지 않고 다른 음식을 조리하거나, 달걀물이 묻은 집게를 다른 용도로 사용할 경우 교차오염이 발생할 수 있다고 설명했다.

교차오염이란 식품 간 오염물질이 이동하는 현상으로, 달걀물을 상온에서 오랫동안 보관하거나 충분히 익히지 않은 육전을 제공해도 같은 위험이 생긴다.

살모넬라는 달걀, 육류, 가금류 등에서 주로 발생하는 식중독균으로 발열, 복통, 구토, 설사 등을 유발한다.

식약처는 “냉면은 조리 후 추가 가열 없이 제공되는 경우가 많아 살모넬라가 소량만 오염돼도 식중독으로 이어질 수 있다”며 손 씻기, 기구 분리 사용, 충분한 가열 조리 등을 당부했다.

냉면을 먹는 소비자도 안전에 각별히 신경 써야 한다. 냉면에 올리는 달걀이 충분히 익었는지 확인하고, 조리 위생이 의심스러울 경우 섭취를 삼가는 것이 바람직하다.