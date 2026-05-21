'케데헌' 감독 작품 비화… "송중기 연기 참고해 진우 완성헀다"

크리스 아펠한스 감독의 자기소개. 유튜브 채널 'MBC every1' 영상 캡처

넷플릭스 글로벌 흥행작 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 공동 감독 크리스 아펠한스(Chris Appelhans) 감독이 작품 탄생 비화를 처음으로 직접 공개했다.

21일 방송되는 MBC에브리원 예능 프로그램 ‘어서와 한국은 처음이지?’에는 글로벌 흥행 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 메기 강(Maggie Kang) 감독과 함께 제작한 크리스 아펠한스가 출연해 작품 제작 과정을 전한다.

소니 픽쳐스의 전폭적인 지지를 받는 크리스 아펠한스 감독. 유튜브 채널 'MBC every1' 영상 캡처

앞서, 크리스 아펠한스 감독은 저예산 애니메이션 ‘위시 드래곤’으로 데뷔와 동시에 글로벌 흥행에 성공한 바 있다. 이후 소니 픽쳐스는 그에게 “원하는 작품은 무엇이든 만들 수 있다”며 전폭적인 신뢰를 보냈고, 수많은 프로젝트 제안도 쏟아졌다.

이런 가운데 크리스 감독이 선택한 것은 ‘케이팝 데몬 헌터스’다. 그가 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 선택한 이유가 무엇일지 관심이 집중되는 가운데, 그는 작품 속 캐릭터 감정 표현과 디테일을 위해 한국 드라마와 배우들의 연기를 적극적으로 참고했다고 밝혔다.

드라마 '빈센조' 속 송중기의 표정 연기를 참고해 주요 캐릭터 '진우'의 감정 표현 디테일을 완성했다는 크리스 감독. 유튜브 채널 'MBC every1' 영상 캡처

특히 드라마 ‘빈센조’, ‘사랑의 불시착’, ‘꽃보다 남자’ 등을 분석하며 감정선과 캐릭터 표현 방식을 연구했다고 밝혔다. 또 ‘빈센조’ 속 송중기의 표정 연기를 참고해 주요 캐릭터 ‘진우’의 감정 표현 디테일을 완성했다고 전했다.

아울러 아이유, 손예진, 김태리, 유연석, 박서준 등 한국 배우들의 표정 연기와 감정 표현이 캐릭터 구축에 영향을 줬다고 밝혀 팬들의 관심을 뜨겁게 받고 있다.

또 이날 방송에서는 할리우드 애니메이션 스튜디오인 ‘소니 픽처스’ 내부와 실제 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 작업 공간이 방송 최초로 공개된다.

'디테일'에 집착하는 크리스 감독과 함께 일하는 동료들. 유튜브 채널 'MBC every1' 영상 캡처

크리스 감독의 작업 방식을 보면서, 하나의 컷이 완성되기까지 얼마나 많은 관찰과 노력이 동반되는지를 확인할 수 있었다. 그는 캐릭터의 안광과 털의 세부적인 결까지 수정사항을 늘어놓으며 작품을 더 나은 방향으로 바꾸기 위해 노력하는 모습을 보였다.

한편, 지난해 6월 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 공개 이후 넷플릭스 역대 최고 흥행작에 이름을 올렸다. 공개 두 달여 만에 2억3600만 뷰를 기록하며 넷플릭스 역대 가장 많이 본 영화에 등극했고, 이후 누적 5억 뷰를 돌파하며 글로벌 신드롬을 이어가고 있다.

또 크리스 아펠한스 감독과 매기 강 감독은 최근 넷플릭스와 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 시즌2 계약을 맺고 새 시즌 준비에 돌입했다는 소식이 전해져 글로벌 팬들의 관심을 한몸에 받고 있다.