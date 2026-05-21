코스피 전일 대비 8.42% 오른 7815.59 마감

삼전 노사 합의 영향에 급반등하며 강세보여

국내외 악재 해소에 코스닥·미장 모두 '방긋'

국내외 증시 악재가 잇달아 해소되면서 코스피가 하루 만에 8% 넘게 반등했다. 한때 7000선 이탈을 우려했던 지수는 하루 만에 7800선까지 회복했다.

21일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 대비 606.64p(8.42%) 상승한 7815.59로 장을 마쳤다.

21일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 전 거래일 보다 606.64 포인트(8.42%) 오른 7815.59 포인트를 나타내고 있다. 원달러 환율은 0.80원(0.05%) 내린 1506.00원, 코스닥 지수는 49.90 포인트(4.73%) 오른 1105.97 포인트.

이날 상승률은 지난 4월 1일(8.44%) 이후 약 한 달 반 만의 최고치다. 전날 코스피가 7053.84까지 밀리며 7000선 하회 우려가 불거졌지만, 이날 급반등하며 장 중 한때 7819.23까지 회복했다.

이날 하루 코스피 종목 70%가 상승 마감했다. 669개 종목이 상승했고 58개 종목이 보합, 221개 종목이 하락을 기록했다.

기관은 2조 8845억 원어치를 순매수하며 지수 상승을 뒷받침했다. 이 가운데 상장지수펀드(ETF) 자금 등이 포함된 금융투자 부문 순매수 규모만 약 2조 6000억 원에 달했다.

개인은 2조 6378억 원어치를 순매도하며 차익 실현에 나섰다. 연일 조 단위 순매도를 이어오던 외국인은 이날 2434억 원 순매도에 그치며 매도 강도가 다소 완화된 모습을 보였다.

20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 고개 숙여 인사하고 있다.

이날 코스피 강세에는 삼성전자 영향이 컸다. 전날 삼성전자 노사가 총파업 돌입 직전 잠정 합의에 성공하며 국내 시가총액 1위 종목인 삼성전자가 8.51% 상승 마감했다. 29만 9500원에 마감하며 정규장 종가 기준 최고치를 기록했다.

이날 오전 발표된 엔비디아 실적도 투자심리를 끌어올렸다. 엔비디아 영업이익은 전년 동기 대비 147.4% 증가한 535억 달러를 기록하며 시장 기대치를 웃돌았다. 아울러 이달 1~20일 반도체 수출이 전년 동기 대비 202% 증가한 것으로 집계된 점도 국내 증시 투자심리에 긍정적으로 작용했다

아울러 간밤 도널드 트럼프 미 대통령이 이란 종전 협상이 '최종 단계'에 접어들었다고 밝히며 종전 협상 기대감이 커진 점도 긍정적이었다. 이에 미 국채 금리도 소폭 진정됐으며 국제유가(7월 인도 브렌트유 선물 106달러·미 서부텍사스산원유 선물 99달러선)도 하락해 위험 선호 심리가 회복됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 19일 워싱턴 D.C. 백악관에서 열린 의회 피크닉에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

이에 코스피 시가총액 상위 10개 종목이 전부 상승 마감했다.

SK스퀘어(402340) 14.58%, 삼성생명(032830) 13.78%, 삼성전기(009150) 13.48%, 현대차(005380) 12.5%, SK하이닉스(000660) 11.17%, 삼성전자(005930) 8.51%, 두산에너빌리티(034020) 7.01%, HD현대중공업(329180) 5.66%, 삼성전자우(005935) 5.62%, LG에너지솔루션(373220) 4.29% 등이 올랐다.

코스닥은 전일 대비 49.9p(4.73%) 상승한 1105.97을 가리키고 있다. 외국인은 1365억 원, 기관은 1384억 원 각각 순매수했다. 개인은 2581억 원 순매도했다. 코스닥도 이날 오전 코스피와 함께 매수 사이드카가 발동되는 등 급등세를 이어갔다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 이오테크닉스(039030) 18.83%, 레인보우로보틱스(277810) 16.46%, 에코프로비엠(247540) 10.36%, 에코프로(086520) 9.35%, 리노공업(058470) 7.55%, 주성엔지니어링(036930) 3.75%, 삼천당제약(000250) 2.31%, 코오롱티슈진(950160) 1.78% 등은 상승했다.

알테오젠(196170) -2.23%, HLB(028300) -1.68% 등은 하락했다.

<뉴스1>