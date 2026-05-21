로이킴, '방송용' 리액션? "진짜 놀란 것"

가수 로이킴이 프로젝트 그룹 '비틀비틀비틀즈'로 함께 활동 중인 최정훈의 갑작스런 고음에 당황했던 일화를 밝혔다.

로이킴은 20일 방송된 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 최정훈·김창환·한로로와 함께 출연했다.

로이킴과 최정훈은 이날 방송에서 비틀비틀비틀즈 데뷔 무대 비화를 전했다. 두 사람은 최근 정승환·10CM와 그룹 비틀비틀비틀즈를 결성했고 음악 프로그램 '10CM 쓰담쓰담'에서 데뷔 무대를 올렸다.

최정훈은 이 무대에서 가수 노을의 '청혼'을 불렀다며, 이날 자신이 고음 파트를 맡았다고 했다.

그는 무대 리허설 때 자신이 고음을 선보였고, 정승환과 로이킴이 "와 형 대박이다"고 반응했다고 회상했다. 이에 최정훈은 기분이 좋아졌고 '본무대에서 피를 토하면서 더 최선을 다하겠다'는 심산으로 본무대에 임했다고 했다.

다만 그는 본무대에서 자신의 가창에 과장되게 놀라는 로이킴의 표정을 보고 "'얘는 뭐야. 갑자기 왜 이러지'라는 반응 같았다"며 속상했다고 전했다.

이에 로이킴은 "사실 제작진이 '본방송 때도 마치 처음 본 것처럼 (리액션)해 달라'고 요청했다"고 해명했다.

그러면서 "사람들이 '로이킴이 다 계략을 짜서 친한 형 하나 보내버리려고 한다'고 생각한다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

앞서 비틀비틀비틀즈는 지난해 KBS 음악 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'을 통해 결성됐고, 같은 해 10월 해당 방송에서 데뷔했다.

이 팀은 당시 멤버들의 가창력과 최정훈을 향한 로이킴의 과장된 리액션으로 온라인에서 화제가 됐다.

<뉴시스>