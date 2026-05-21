李 대통령 “국가폭력 피해자 모욕, 모든 수단 총동원 응징”

靑, 수석·보좌관 회의서 지시



“공소·손배시효 없앤 입법 매듭

가담자들 서훈 취소 서둘러야”

스타벅스 모욕 마케팅 재차 겨냥

AI 표시의무 확대 속도 주문도

이재명 대통령이 21일 “국가폭력은 국민의 안전과 더 나은 삶을 만들기 위해 주권자가 위임한 권한으로 도리어 국민의 인권과 생명을 짓밟는 반인륜적이고 반사회적인 중대 범죄”라며 국가폭력범죄에 대한 공소시효와 민사상 손해배상 청구권 소멸시효를 배제하는 입법을 서둘러 달라고 주문했다. 이 대통령은 국가폭력 피해자를 모욕하거나 관련 범죄를 미화하는 행위에 대해서도 강력한 ‘응징’도 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 수석·보좌관회의를 주재하고 “국가폭력범죄에 대해서는 공소시효와 민사상 손해배상 청구 소멸시효를 원천적으로 배제하는 입법 조치를 조속하게 매듭지어야겠다”라며 “전에도 이미 한 번 (국회에서) 통과된 바 있는데 전 정권에서 거부권 행사로 무산된 일이 있다”고 말했다. 이 대통령은 또 “피해 회복에 필요한 국가 차원의 배·보상 체계 역시 빠르게 정비하고 국가폭력에 가담해 받은 서훈 취소도 서둘러야 한다”고 했다.

“현실적 성과내야” 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 대통령 자문회의·위원회 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 이 대통령은 이날 간담회에서 “국민의 삶을 실질적으로 개선하는 현실적 성과를 내야 할 때”라며 자문회의·위원회의 적극적인 역할을 당부했다.

청와대사진기자단

이 대통령은 “특히 최근 자주 벌어지는 것 같은데, 5·18 북한군 개입설 같은 악의적인 가짜뉴스와 국가폭력범죄를 미화하거나 피해자들을 모욕하는 행위에 대해서는 가용한 모든 수단을 총동원해 강력하게 응징해야 한다”고도 지시했다. 이 대통령은 “잘못된 역사를 바로 세워야 똑같은 비극을 반복하지 않는다”라며 “과거를 적당하게 봉합하는 것이 아니라 잘못을 직시하고 그 토대 위에 반성과 책임이 뒤따르는 정의로운 통합이 중요하다”고 강조했다.



이어 “이런 노력이 부족했기 때문에 우리 사회 일각에서 국가폭력을 미화하고 피해자들을 조롱·모욕하는 ‘독버섯’들이 자라나고 있는 것”이라면서 “이를 반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 힘줘 말했다. 이는 최근 불거진 스타벅스의 5·18 광주민주화운동 비하 마케팅 논란과 무신사의 박종철 열사 고문치사사건 비하 광고 논란 등을 겨냥한 것으로 해석된다.



이 대통령은 이날 회의에서 인공지능(AI) 기술을 악용한 허위 조작 정보 등으로 인한 폐단을 언급하며 제도 보완을 지시하기도 했다. 이 대통령은 “국민이 AI를 안심하고 활용하고, 이것이 AI 산업 발전을 견인할 수 있도록 제도 공백을 세밀하게 보완해야 한다”면서 “‘AI로 만든 것’이라고 표시하는 AI 표시 의무 확대나 소비자 피해 구제 체제 강화 등 관련 법령과 제도 정비에 한층 속도를 내달라”고 주문했다.