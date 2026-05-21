오세훈, 목장갑 끼고 배추 나르기 “선거로 부동산 실정 심판을” [6·3 지방선거]

공식 선거운동 첫날 동행르포

오세훈 국힘 서울시장 후보



가락시장 찾아 상인들과 인사

“여러분 덕분에 일상생활 영위”

유승민과 유세차량 함께 탑승

삼양동서 ‘강북 전성시대’ 강조

6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 송파 가락시장 새벽 노동 현장에서 강북 주택가, 도심 전통시장까지 서울 전역을 훑으며 전방위 표심 공략에 나섰다. 오 후보는 이재명정부의 부동산 정책을 정조준해 ‘정부·여당 심판론’을 전면에 세우는 동시에 유승민 전 의원과 함께 유세차에 올라 보수 결집을 넘어 중도층 표심까지 겨냥한 첫날 메시지를 냈다.



오 후보는 이날 0시 송파 가락동 농수산물도매시장 채소2동을 방문하며 공식 선거운동을 시작했다. 상인들에게 “늦은 시간까지 고생하신다”며 인사를 건넨 오 후보는 양손에 목장갑을 끼고 배추를 트럭까지 나르며 일손을 보탰다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 선거 유세 첫 일정으로 21일 새벽 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장을 찾아 배추를 옮기고 있다. 오 후보는 이날 서울 전역을 돌며 정부·여당 심판론을 띄우는 한편 당 지도부 대신 유승민 전 의원과 함께하며 중도 확장 행보도 부각했다. 연합뉴스

오 후보는 첫 행선지로 가락시장을 찾은 이유를 “서울시민들의 삶이 시작되는 공간이기 때문”이라고 설명했다. 그는 “서울의 밤을 새벽까지 밝히는 상인들이 계시기에 우리가 일상생활을 영위할 수 있다는 생각을 했다”며 “어려운 상황 속에서도 묵묵히 생업에 종사하시는 분들 덕분에 서울의 경제가 돌아간다는 사실을 시민들과 공유하면서 선거운동을 시작하고 싶었다”고 말했다.



새벽 노동 현장 방문을 마친 오 후보는 오전 9시30분 강북구 삼양동을 시작으로 본격적인 서울 순회 유세에 돌입했다. 삼양동 주택가에서 대시민 출정 메시지를 발표하고 삼양사거리에서 유 전 의원과 함께 지지를 호소했다.



오 후보가 첫날부터 전면에 내세운 의제는 부동산이었다. 오 후보는 출정 메시지에서 “실거주, 대출 제한, 세금 중과를 고집하는 잘못된 정책으로 이른바 ‘트리플 강세’가 이어지고 있다”며 “이번 선거는 부동산 실정을 심판하는 선거”라고 목소리를 높였다. 그는 유세차에 올라서는 “열심히 일해 왔던 오세훈이 전월세난 주범이라고 뒤집어씌우는 양심 불량 후보 정원오가 서울시장 돼서 되겠나”라며 “이곳 강북구에서는 단 한 표도 주지 마시라”고 외쳤다. 부동산 문제를 이번 선거의 승패를 가를 핵심 변수라고 보고 정부·여당과 민주당 정원오 후보를 동시에 겨냥한 것이다.

첫 유세 장소로 삼양동을 택한 데에는 자신이 유년시절을 보낸 곳이라는 개인적 인연도 있지만 주요 공약 중 하나인 ‘강북 전성시대’를 강조하려는 의도로 풀이된다.



오 후보의 유세 현장에는 유승민 전 의원도 함께했다. 유세차에 함께 오른 오 후보와 유 전 의원은 손을 붙잡고 번쩍 들어 올리기도 했다. 강북구 삼양동 일대에서 60년을 거주했다는 박모(72)씨는 유세가 끝난 뒤 “선거를 앞두고 유 전 의원까지 왔다는 게, 단합된 모습을 보여주니까 좋다”고 말했다.



오 후보는 당 상징색인 붉은색 선거운동복 차림으로 일정을 소화했다. 전날부터 이어진 비로 오전에는 흰색 우비를 걸쳤지만 안쪽으로 붉은색 점퍼가 비쳤다. 오전 유세 때 눌러쓴 붉은색 야구모자에는 영어로 ‘서울(SEOUL)’이라는 문구가 새겨져 있었다.