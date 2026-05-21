李 격노 다음날… 이스라엘, 억류 한국인 2명 석방

구금없이 강제추방… 靑 “환영”

‘네타냐후 체포영장 발언’엔

“상황 이해 필요성 강조 취지”



가자구호선 활동가 학대 논란

네타냐후 “우리 가치에 어긋나”

이스라엘 정부가 가자 구호선에 탑승했다 이스라엘군에 선박이 나포되며 체포됐던 우리 국민 두 명을 석방 조치한 데 대해 청와대가 21일 환영의 뜻을 밝혔다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 참석해 있다. 청와대통신사진기자단

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 “이재명정부는 이스라엘이 나포 행위를 통해 우리 국민을 체포한 것에 강한 유감을 표한다. 다만 이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하며 이를 환영한다”고 말했다. 강 수석대변인은 “이재명 대통령은 전날 국무회의에서 체포된 우리 국민의 안전과 권익 보호와 관련해 심각한 우려를 표했고, 정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기했다”며 “그 결과 이스라엘 측이 특별히 한국 국민 두 명에 대해 구금시설을 거치지 않고 바로 추방했다”고 설명했다. 또 “이스라엘 측은 이번 사안으로 한·이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다는 뜻을 밝혔다”고 강 수석대변인은 전했다.

강 수석대변인은 “정부는 국제 인권문제를 비롯해 우리 국민 안전을 지키기 위해 원칙 있고 책임 있게 대응해 나갈 것이며 이를 위해 관련국들과의 외교적 소통도 긴밀하게 이어가겠다”면서 “우리 국민의 안전과 주권은 무엇보다 중요하며 이는 국가와 정부의 존재 이유라는 것이 이 대통령의 원칙이자 철학”이라고 강조했다. 그러면서 “정부는 국민의 생명과 안전을 최우선에 두고 국민의 목숨을 지키는 정부로서 책임을 다하겠다”고 약속했다.

무릎 꿇고 머리 땅에 박고… 이스라엘이 나포한 가자지구 구호선단의 활동가들을 굴욕적으로 대우하는 영상이 20일(현지시간) 공개돼 국제사회 공분을 사고 있다. 국제활동가들은 구금시설에서 등 뒤로 양손이 묶인 채 바닥에 무릎을 꿇고 머리를 땅에 대고 있다. 오른쪽 사진은 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관(가운데)이 활동가들에게 손가락질하는 모습. 엑스(X) 캡처

전날 이 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 국제형사재판소(ICC) 체포영장 문제를 언급한 데 대해서는 “상황에 대한 객관적인 이해의 필요성을 강조하는 취지의 발언이었다”고 설명했다.

앞서 지난 18일 한국인 활동가 김동현씨가 탄 가자 구호선 ‘키리아코스X’호가 키프로스 지중해 공해상에서 이스라엘 해군에 나포됐다. 20일에는 한국인 활동가 김아현씨와 한국계 미국인 조너선 빅토르 리가 탄 ‘리나 알 나불시’호가 가자지구 인근 해상에서 이스라엘군에 나포됐다.

이스라엘은 나포한 활동가들을 가능한 한 이른 시일 내 이스라엘 영토 밖으로 강제 추방하기 위한 절차를 진행 중이다.

이와 관련, 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 공개한 영상에 국제 활동가들이 아스돗 항구 구금시설 바닥에 손이 묶인 채 무릎을 꿇고 있는 모습 등이 담겨 국제사회의 비판이 커졌다. 마이크 허커비 주이스라엘 미국대사는 엑스(X)에 “벤그비르 장관의 비열한 행동에 대해 이스라엘의 모든 고위 당국자로부터 전면적인 분노와 규탄이 나오고 있다”고 적었다. 이탈리아·프랑스·스페인 등도 이스라엘 대사를 초치해 항의했다. 파장이 커지자 네타냐후 총리는 “이스라엘은 테러 조직 하마스 지지자들의 도발적인 구호선이 우리 영해에 진입해 가자지구에 도달하는 것을 막을 모든 권리를 가지고 있다”면서도 “벤그비르 장관이 구호선 활동가들을 대하고 다룬 방식은 이스라엘의 가치와 규범과 전혀 부합하지 않는다”고 해명했다.