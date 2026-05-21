두나무, ‘업비트 넥스트 스테퍼즈’로 청년 부채·자산 형성 지원

상생 금융과 취약계층 지원에 대한 관심이 이어지는 가운데, 저소득 다중부채 청년을 대상으로 한 기업의 사회공헌 사업도 확대되고 있다. 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 ESG 경영의 중심축을 ‘청년’에 두고 다각도로 전개 중인 ‘업비트 넥스트 스테퍼즈’가 대표적이다.

두나무가 (사)함께만드는세상(사회연대은행)과 손잡고 지난 2022년 10월 시작한 이 프로젝트는, 다중 채무의 어려움을 겪는 청년들의 부채 상환을 유도하고 취약 계층의 자산 형성을 지원하는 구조로 설계됐다.

사업은 크게 ‘금융지원’과 ‘자산형성지원’으로 구성된다. 특히 최근에는 단순히 빚을 줄여주는 차원을 넘어 자격증 취득 비용을 포함한 실질적인 구직 활동 영역까지 지원 반경을 넓히며 청년들의 자립을 지원하고 있다.

그중에서도 ‘자산형성지원’ 프로그램은 참가자들에게 목돈 마련의 기회를 주는 동시에 전문 멘토를 매칭해 경제적 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

프로그램은 신용 및 부채 관리 교육, 금융사기 예방 교육 등을 함께 제공해 참여자의 경제적 자립 기반을 마련하는 방식으로 운영된다.

회사 측은 단순한 신용 불량 예방을 넘어 복귀 이후의 삶을 다지는 데 주력하고 있다고 설명했다. 두나무 관계자는 “이번 프로젝트는 여러 군데서 빚을 지고 고통받는 청년들이 신용 리스크를 털어내고 건강하게 일상으로 돌아오도록 돕는 디딤돌”이라며 “경제적 금융 역량을 다지는 것은 물론, 자격증 공부 같은 취업의 문턱을 넘는 과정까지 밀착 케어해 청년들이 스스로 인생의 다음 챕터를 열어젖힐 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.